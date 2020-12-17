Sizi moda gurusu yapacak 8 basit stil kuralı! İddialı kıyafet seçerken...

Her moda tutkununun gözlemlediği on temel kuralı bir araya getirdik.

KURAL 1: GİYECEK BİR ŞEYİNİZ YOKSA SİYAH GİYİN

Siyahın asla modası geçmeyecek. Özellikle siyah deri bir ceket her zaman şık olacaktır. Manhattan'dan Brooklyn'e kadar her yerde giyilirler.

KURAL 2: GİYSİLERİNİZİN FİYATI ÖNEMLİ DEĞİL EN ÖNEMLİ ŞEY DOĞRU KOMBİNASYONU BULMAKTIR

Pahalı bir çantayı satın alınan ucuz bir üstle kolayca birleştirebilirsiniz. Giysilerinizi nereden aldığınız veya ne kadar değerli oldukları önemli değil önemli olan onları nasıl birleştirdiğinizdir.

KURAL 3: EL ÇANTASI EN İYİ YATIRIMDIR

Çanta, her modacının tarzını ifade eden en önemli aksesuardır. Bir kez daha, bunun için ne kadar ödediğiniz önemli değil. Çantanız ister Zara'dan, ister Chanel'den olsun en önemli şey kim olduğunuzu ifade etmesi olacaktır.

KURAL 4: MEVSİM NE OLURSA OLSUN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMALISINIZ

Gündüz veya gece, yağmurlu veya güneşli olsun her durumda güneş gözlüğü sizi havalı gösterecektir.

KURAL 5: GÖRÜNÜŞÜNÜZDE EKSİK BİR ŞEY VARSA PARLAK BİR ŞEY EKLEYİN

Örneğin, parlak bir çanta, şapka veya çift ayakkabıyı siyah bir kıyafetle birleştirdiğinizde herkesin sizi fark edeceği ve tarzınızı hatırlayacağı neredeyse garantidir.

KURAL 6: TARZINIZI KARIŞTIRIN

Elbisenizi basit bir spor ayakkabıyla tamamlayabilirsiniz ancak, kıyafetleri seçerken kışkırtıcı ve iddialı detaylar kullanmamalısınız. Bu görünüşünüzü ve ürettiğiniz izlenimi bozacaktır. Bununla birlikte topuklu ayakkabınızın üstüne de kot pantolonunuzu giyebilirsiniz. Olağandışı şeyleri birleştirmeyi deneyin sonuçlara şaşıracaksınız.