Sizi moda gurusu yapacak 8 basit stil kuralı! İddialı kıyafet seçerken...

Her moda tutkununun gözlemlediği on temel kuralı bir araya getirdik.
Siyahın asla modası geçmeyecek. Özellikle siyah deri bir ceket her zaman şık olacaktır. Manhattan'dan Brooklyn'e kadar her yerde giyilirler.
Pahalı bir çantayı satın alınan ucuz bir üstle kolayca birleştirebilirsiniz. Giysilerinizi nereden aldığınız veya ne kadar değerli oldukları önemli değil önemli olan onları nasıl birleştirdiğinizdir.
Çanta, her modacının tarzını ifade eden en önemli aksesuardır. Bir kez daha, bunun için ne kadar ödediğiniz önemli değil. Çantanız ister Zara'dan, ister Chanel'den olsun en önemli şey kim olduğunuzu ifade etmesi olacaktır.
Gündüz veya gece, yağmurlu veya güneşli olsun her durumda güneş gözlüğü sizi havalı gösterecektir.
Örneğin, parlak bir çanta, şapka veya çift ayakkabıyı siyah bir kıyafetle birleştirdiğinizde herkesin sizi fark edeceği ve tarzınızı hatırlayacağı neredeyse garantidir.
Elbisenizi basit bir spor ayakkabıyla tamamlayabilirsiniz ancak, kıyafetleri seçerken kışkırtıcı ve iddialı detaylar kullanmamalısınız. Bu görünüşünüzü ve ürettiğiniz izlenimi bozacaktır. Bununla birlikte topuklu ayakkabınızın üstüne de kot pantolonunuzu giyebilirsiniz. Olağandışı şeyleri birleştirmeyi deneyin sonuçlara şaşıracaksınız.
Bağcıklı ayakkabılar, bol üstler ve sıra dışı retro tarzı aksesuarların tümü size bohem ve rahat bir görünüm havası katacaktır.
Saçınızla ve özellikle de makyajınızla aşırıya kaçma riskine değmez. Yüzünüzde başka hiçbir şey olmadan parlak bir ruj kullanmayı deneyin veya ayrıntılı bir şey yerine basit bukleler veya at kuyruğu kullanmayı deneyin.
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