Sizi yaşayan bir Rapunzel'e dönüştürecek saç maskeleri

YUMURTA VE MAYONEZ MASKESİ 1 yumurta, 6 yemek kaşığı mayonez, 1 çorba kaşığı balı karıştırın. Saçlarınızı 4 parçaya ayırın. Uyguladıktan sonra saçlarınızı yukarıya doğru bükerek sabitleyin. Kafa derisine ve saçlarınızın kenarlarına da ince bir tabaka halinde maskeyi yayın. 15-20 dakika bekletin, ılık su ile durulayın. Bu maske kırılmayı azaltır ve saçlarınızın köklerini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca saçlarınızı derinlemesine nemlendirir ve sağlık kazandırır. MATCHA VE HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ MASKESİ 1 çay kaşığı matcha, 200 ml hindistan cevizi sütü, 3-4 damla hintyağı. Matcha ve hindistan cevizi sütünü karıştırın. Saçlarınızı ayırın ve tüm parçaları karışımla iyice ıslatın. Saçınızı bir klipsle sabitleyin ve sonra avuçlarınızın üzerine 3-4 damla hint yağı koyun. Parmak uçlarınızla yağı nazikçe kafa derisine yedirin. Maskeyi yaklaşık 20 dakika bekletin, ardından normal şampuanınızla yıkayın. Bu maske, esansiyel mineraller ile beslenerek yumuşak ve ipeksi saçlara kavuşmanızı sağlar. Haftada 2-3 kez kullanılırsa, saçın daha hızlı büyümesini sağlar.

SOĞAN MASKESİ 1 soğan, 2 çorba kaşığı hindistancevizi yağı, 1 aloe vera yaprağı. Soğanı blenderdan geçirin ve suyunu, hindistancevizi yağı ve aloe vera yaprağından elde ettiğiniz jelle karıştırın. Karışımı kafa derinize uygulayın ve yaklaşık bir saat bekletin. Ilık suyla durulayın. Antibakteriyel ve anti-inflamatuar özellikler içeren bu maske saç dökülmesini önler. GHEE MASKESİ 2 yemek kaşığı ghee (hint yemeklerinde kullanılan, kökeni çok eskiye dayanan, arındırılmış tereyağı), 1 çorba kaşığı zeytinyağı. Malzemeleri bir kasede iyice karıştırın ve maskeyi saçınıza uygulayın. Karışımı yaklaşık 20 dakika bekletin, sonra hafif bir şampuan ve ılık su ile durulayın. Ghee kuru ve kıvırcık saçlar için mükemmel bir saç kremi görevi görür. Ayrıca kırılmış saç uçlarından kurtulmanıza yardımcı olacak besin maddeleri ve antioksidanlar içerir. MUZ MASKESİ 1-2 muz, 1-2 çorba kaşığı balı karıştırın. Püre haline gelen karışımı temiz ve hafif nemli saça uygulayın. Saçlarınızı streçleyin ve yaklaşık 20-30 dakika bekleyin. Normal şampuanınızı kullanarak durulayın. Bu maske, ince telli saçlarda gözle görünür etki sağlar. Sağlamlaştırma ve kalınlaştırma özelliklerine sahiptir. Muzdaki potasyum saç derisini ve saç köklerini besler, doğal saç elastikiyetini korumaya yardımcı olur ve kırılmayı önler.