Şizofreni hastası, oda arkadaşının gözlerini çıkarmıştı! Hastanenin başhekimi açığa alındı

Adana'da hastanede bir hastanın diğerine saldırıp gözlerini çıkardığı olayla ilgili görevden uzaklaştırılan personel sayısı 8'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan ve psikiyatrik sorunlar yaşayan 3 çocuk annesi Sultan Güner, 24 Şubat günü, ailesi tarafından Adana’ya getirilerek, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’nde muayene ettirildi. Doktorlar da Güner’in yatarak tedavi görmesine karar verdi.
Ancak Sultan Güner hastanedeki 6'ncı gününde, aynı odada yatan N.K. adlı kadın hastanın saldırısına uğradı. N.K., verilen ilaçlar nedeniyle uyku halinde olan Güner’in 2 gözünü, parmağıyla çıkardı. Güner'in çığlıkları üzerine odaya giren hastane personeli, N.K.'yı etkisiz hale getirdi. 2 gözünü de kaybeden Sultan Güner ise, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek, ameliyat edildi. Gözlerini kaybeden Sultan Güner’in hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şizofreni hastası N.K.’nin ifadesini psikolog eşliğinde aldı. N.K.’nin ifadesinde, "Bana küfretti ben de iki gözünü çıkarıp yedim" dediği öğrenildi. Zanlının, şizofreni hastası olduğu için gözaltına alınmayıp hastanede tutulmasına karar verildi.
Adana Valiliği daha önceden soruşturma kapsamında, 1 başhekim yardımcısı, 1 sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, 1 destek ve kalite hizmetleri müdürü, 1 uzman doktor ile 3 hemşireyi görevden uzaklaştırmıştı.
Olayla alakalı soruşturma başlatan Adana Valiliği, hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Dilek Altun Varmış'ı da açığa aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(DHA)