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Şizofreni hastası, oda arkadaşının gözlerini çıkarmıştı! Hastanenin başhekimi açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 00:22 | Son Güncelleme

Adana'da, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde şizofreni hastası N.K.'nın, diğer hasta Sultan Gürner'in gözlerine parmaklarını sokarak, görme yetisini kaybetmesine neden olması olayına ilişkin başlatılan soruşturmada, hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Dilek Altun Varmış'ın da açığa alındığı bildirildi.

Adana'da hastanede bir hastanın diğerine saldırıp gözlerini çıkardığı olayla ilgili görevden uzaklaştırılan personel sayısı 8'e yükseldi.

GÖZLERİNİ ÇIKARDI

Alınan bilgiye göre, Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan ve psikiyatrik sorunlar yaşayan 3 çocuk annesi Sultan Güner, 24 Şubat günü, ailesi tarafından Adana’ya getirilerek, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’nde muayene ettirildi. Doktorlar da Güner’in yatarak tedavi görmesine karar verdi.

Ancak Sultan Güner hastanedeki 6'ncı gününde, aynı odada yatan N.K. adlı kadın hastanın saldırısına uğradı. N.K., verilen ilaçlar nedeniyle uyku halinde olan Güner’in 2 gözünü, parmağıyla çıkardı. Güner'in çığlıkları üzerine odaya giren hastane personeli, N.K.'yı etkisiz hale getirdi. 2 gözünü de kaybeden Sultan Güner ise, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek, ameliyat edildi. Gözlerini kaybeden Sultan Güner’in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

'İKİ GÖZÜNÜ ÇIKARIP YEDİM'

Olay yerine gelen polis ekipleri, şizofreni hastası N.K.’nin ifadesini psikolog eşliğinde aldı. N.K.’nin ifadesinde, "Bana küfretti ben de iki gözünü çıkarıp yedim" dediği öğrenildi. Zanlının, şizofreni hastası olduğu için gözaltına alınmayıp hastanede tutulmasına karar verildi.

VALİLİK 7 KİŞİYİ GÖREVDEN ALMIŞTI

Adana Valiliği daha önceden soruşturma kapsamında, 1 başhekim yardımcısı, 1 sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, 1 destek ve kalite hizmetleri müdürü, 1 uzman doktor ile 3 hemşireyi görevden uzaklaştırmıştı.

BAŞHEKİM DE AÇIĞA ALINDI

Olayla alakalı soruşturma başlatan Adana Valiliği, hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Dilek Altun Varmış'ı da açığa aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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