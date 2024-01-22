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Sjögren sendromu nedir? Sjögren sendromu belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
14.01.2024 18:54 | Son Güncelleme:
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Sjögren sendromu, bağışıklık sisteminin vücuda saldırıp gözyaşı ve tükürük bezlerini etkilediği bir hastalıktır. Sjögren sendromu ismi verilen bu sendrom, özellik ile göz ve ağız gibi ıslak yüzeylerde kuruluk, yanma hissi ve şişlik gibi semptomlar ile kendini gösterir. Ancak Sjögren sendromu, sadece bu sayılan bölgeleri değil aynı zamanda vücudun diğer bezlerini de etkileyebilir. Peki sjögren sendromu nedir, sjögren sendromu belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Sjögren sendromu nedir? Sjögren sendromu belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Sjögren sendromu nedir?
  • Sjögren sendromu belirtileri nelerdir?
  • Sjögren sendromu nasıl tedavi edilir?
  • Sjögren sendromu tehlikeli bir hastalık mı?

Sjögren sendromu vücudun doğal dengesini bozan bir hastalık olarak karşımıza çıkar. Ancak Sjögren sendromu aynı zamanda, uygun tedavi ve yönetim ile kontrol altına alınabilen bir durumdur. Bununla birlikte hastalar, düzenli tıbbi takip ile Sjögren sendromu semptomlarını hafifletebilir ve yaşam kalitelerini optimize edebilirler. Ayrıca toplumda Sjögren sendromu hakkında farkındalık yaratmak, hastalıkla yaşayan bireylerin anlayış ve destek bulmalarına yardımcı olabilir.

Sjögren sendromu nedir?

Otoimmün hastalıklarda bağışıklık sistemi vücudun kendi dokularına saldırmaya başlar. Bu noktada gündeme gelen "Sjögren hastalığı ne demek?" sorusuna ise şu yanıtı verebiliriz:

Sjögren sendromu, gözyaşı ve tükürük bezlerini etkileyen bir otoimmün hastalıktır. Bununla birlikte Sjögren sendromunda, bağışıklık sistemi gözyaşı ve tükürük bezlerini tahrip eder. Ayrıca Sjögren sendromu kadınlarda erkeklerden daha yaygındır. Bu sendrom, genellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde görülür.

"Sjögren hastalığı neden olur?" sorusuna yönelik olarak net bir cevap vermek zordur. Sjögren sendromunun nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak bağışıklık sisteminin genetik ve çevresel faktörlerden etkilendiği düşünülmektedir.

Sjögren sendromu belirtileri nelerdir?

Sjögren sendromu genel olarak gözlerde ve ağızda kuruluk ile başlayan ve zaman ile diğer bezleri de etkileyen bir otoimmün hastalıktır. Ancak Sjögren sendromu belirtileri bireyden bireye değişebilir. Sjögren sendromu belirtileri için şu şekilde bir listeleme yapmak mümkün olur:

  • Göz kuruluğu
  • Ağız kuruluğu
  • Eklem ağrıları ve şişlik
  • Yorgunluk
  • Ciltte kuruma, çatlama ve morarma
  • Solunum problemleri, geniz akıntısı ve öksürük
  • Kadınlarda vajinal kuruluk
  • Diş eti ve diş problemleri

Sjögren sendromu nasıl tedavi edilir?

Sjögren sendromu, belirtileri genellikle zaman ile artan kronik bir hastalıktır. Sjögren sendromu teşhisi ve Sjögren sendromu tedavisi genel olarak bir romatolog tarafından yapılır. Sjögren sendromu tedavisi aynı zamanda multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir. Erken teşhis Sjögren sendromu semptomlarının hafifletilmesi ve hastanın yaşam kalitesinin artırılması açısından bakıldığında son derece büyük bir önem arz etmektedir. Öte yandan Sjögren sendromu şu anda tam anlamıyla tedavi edilemeyen kronik bir hastalıktır. Ancak Sjögren sendromuna yönelik bazı önlemler alınabilir:

  • Göz kuruluğunu hafifletmek için yapay gözyaşı damlaları kullanılabilir.
  • Ağız kuruluğunu azaltmak için özel ağız gargaraları ya da yapay tükürük preparatları önerilebilir.
  • Doktor reçetesi ile de bazı ilaçlar kullanılabilir.
  • Yorgunluk, uykusuzluk gibi sistemik semptomları hafifletmek için yaşam tarzı değişiklikleri yapılabilir.
  • Düzenli diş hekimi kontrolleri, ağız hijyeni ve göz muayeneleri, hastalığın dental ve göz sağlığı üzerindeki etkilerini takip etmek için önem arz etmektedir.
  • Kadınlarda hormonal değişikliklere bağlı vajinal kuruluk semptomlarını hafifletmek için hormon tedavisi düşünülebilir.
  • Kalsiyum ve D vitamini takviyeleri ile osteoporoz (kemik erimesi) gibi komplikasyonlar için uygun olacağı düşünülen önlemler alınabilir.

Sjögren sendromu tehlikeli bir hastalık mı?

Sjögren sendromu genellikle yaşamı tehdit eden bir hastalık değildir. Ancak kronik ve ömür boyu devam eden bir otoimmün hastalıktır. Sjögren sendromunun seyri kişiden kişiye değişebilir ve semptomlar zaman içinde şiddetlenebilir ya da hafifleyebilir. Bu durum, Sjögren sendromu bireyin genel sağlık durumuna, bağışıklık sistemi tepkisine ve tedaviye yanıtına bağlıdır.

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