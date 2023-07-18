Skandal görüntüler! İneğe tecavüz ederken saniye saniye güvenlik kamerasıyla yakalandı

Hindistan’ın Warda bölgesinde kaydedilen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde kimliği tespit edilen 65 yaşındaki temizlik işçisinin tutuklandığı açıklandı. Yerel kaynaklarda ismi Tulsidas Delikar olarak adlandırılan adamın görüntüleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.
Wardha bölgesinin Hawaldarpura yakınlarındaki eski hükümet binasının yanındaki çöplük alanında kaydedilen görüntüler hayvan hakları savunucularını da harekete geçirdi. Aktivistler özellikle Hindistan’da ineklere tecavüz vakalarının sayısının arttığına vurgu yaptı.