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  4. Skandal görüntüler! İneğe tecavüz ederken saniye saniye güvenlik kamerasıyla yakalandı

Skandal görüntüler! İneğe tecavüz ederken saniye saniye güvenlik kamerasıyla yakalandı

18.07.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Warda bölgesinde bir güvenlik kamerası aracılığıyla kaydedilen görüntülerde bir adamın sokak ortasında ineğe tecavüz ettiği anlar yer aldı. Söz konusu görüntüler ülkede infial yaratırken dünya da bu görüntüleri konuştu. 65 yaşındaki adamın tutuklandığı ifade edildi.

Hindistan’ın Warda bölgesinde kaydedilen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde kimliği tespit edilen 65 yaşındaki temizlik işçisinin tutuklandığı açıklandı. Yerel kaynaklarda ismi Tulsidas Delikar olarak adlandırılan adamın görüntüleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

SAYILARINDA KORKUNÇ BİR ATIŞ VAR

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Wardha bölgesinin Hawaldarpura yakınlarındaki eski hükümet binasının yanındaki çöplük alanında kaydedilen görüntüler hayvan hakları savunucularını da harekete geçirdi. Aktivistler özellikle Hindistan’da ineklere tecavüz vakalarının sayısının arttığına vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan İnek

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