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    4. Skandal görüntüler! Lüks otomobilin kaputuna dokunduğunu iddia ettiği otizmli çocuğa tokat attı... Sokak ortasında saldırdı

    Skandal görüntüler! Lüks otomobilin kaputuna dokunduğunu iddia ettiği otizmli çocuğa tokat attı... Sokak ortasında saldırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.07.2024 09:44
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde sokakta yürüyen otizmli bir çocuğun lüks arabasına dokunması üzerine öfkelenen bir adam çocuk ile ablasına saldırdı. Olay saniye saniye cep telefonuyla çekildi. Görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

    Skandal görüntüler! Lüks otomobilin kaputuna dokunduğunu iddia ettiği otizmli çocuğa tokat attı... Sokak ortasında saldırdı

    MYNET|DIŞ HABERLER 10 yaşındaki Alfredo Morales Los Angeles'ın Pacoima semtindeki Laurel Canyon Bulvarı'nda ablasıyla birlikte yürüdüğü sırada korkunç bir olay yaşandı.

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    KTLA'nın haberine göre, kardeşler günlük yiyecek alışverişi için otobüs durağına giderken, küçük Alfredo kavşakta kırmızı ışıkta duran lüks bir arabaya uzanıp dokundu. Bu meraklı dokunuş şoförü öfkelendirdi ve hemen aracından inerek abla kardeşe saldırdı.

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    OTİZİMLİ OLMASINI DİNLEMEDİ

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    Adamın öfkeyle çocuğa yaklaşması üzerine abla araya girdi ve "Üzgünüm, o otizmli. Özel ihtiyaçları var" dedi. Ablanın barikat kurma girişimi işe yaramayınca şoför, çocuğun yüzüne tokat attı ve ardından arabasına doğru yürüdü.

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    Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tokat atıldıktan sonra kimliği belirsiz sürücünün araçtan inip ön amblemi incelediği, amblemi hareket ettirdiği ve ardından uzaklaştığı görülüyor.

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    otizm araba saldırı
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