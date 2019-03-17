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Slovakya'da cumhurbaşkanlığı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 04:51 | Son Güncelleme

Slovakya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Zuzana Caputov kazandı

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Zuzana Caputov, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 40’ını aldı.

Oyların yüzde 95'inin sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, İlerici Slovakya Partisinin adayı Caputov yüzde 40,2 ve iktidardaki Yön- Sosyal Demokrat SMER Partisi adayı Maros Sefcovics yüzde 18,7 ile ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan diğer adaylar arasında eski Adalet Bakanı Stefan Harabin yüzde 14, Marian Kotleba yüzde 10, Frantisek Miklosko yüzde 5 ve Bugar Bela ise oyların yüzde 3'ünü aldı.

Bu sonuçlara göre, 30 Mart'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda en fazla oy alan Caputov ve Sefcovics yarışacak.

4,4 milyon seçmenin bulunduğu Slovakya'da seçimlere katılma oranı yüzde 48,4 oldu.

Çekya’dan 1993’de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Slovakya’da cumhurbaşkanını halk seçiyor. İkinci turda belirlenecek aday, ülkenin 5’inci cumhurbaşkanı olacak.

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Slovakya

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