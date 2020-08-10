Smoothie tarifleri: Dışarıdan satın almayacaksınız sizden iyi yapan kimse yok!

Protein ve lif dolu smoothie tarifleri sizi saatlerce tok tutacak bununla birlikte bu tariflerin son derece kolay olması da sizi oldukça şaşırtacak. SMOOTHIE TARİFLERİ 'Evde doğal smoothie tarifimi kendim yapmak istiyorum dışarıda satılan ürünlerin içi şeker ve kalori dolu ancak nasıl yapacağımı bilmiyorum' diyorsanız sizi buraya alalım. Çünkü oldukça sağlıklı, hazırlanışları sadece 5 dakika süren nefis, lezzet dolu meyve ve sebzelerden oluşan smoothie tarifleriyle geldik. Hepsini denemek isteyeceğinizden eminiz! ŞEFTALİLİ YABANMERSİNLİ SMOOTHIE TARİFİ 1 fincan badem veya vanilyalı soya sütü, soğutulmuş

4 dilim taze veya dondurulmuş şeftali (yaklaşık 1/2 bardak)

1/4 fincan yaban mersini

Bir avuç lahana

1/4 çay kaşığı öğütülmüş tarçın YAPILIŞI Bir karıştırıcıda soya sütü, şeftali, lahana, yaban mersini ve tarçını pürüzsüz olana kadar karıştırın. ARMUT VE ISPANAKLI SMOOTHIE TARİFİ 1 su bardağı ıspanak

¾ fincan yoğurt,

1 armut

½ soyulmuş ve rendelenmiş zencefil

Bir avuç buz YAPILIŞI Buz hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin bardağa boşaltın ve buz ilave edin. ZENCEFİLLİ SMOOTHIE TARİFİ 2 su bardağı bebek ıspanak

1 adet doğranmış ıspanak

3/4 su bardağı hindistan cevizi suyu

1/4 c. taze limon suyu

3 çay kaşığı kıyılmış taze zencefil

1 çay kaşığı ham bal YAPILIŞI Bir blenderde 2 su bardağı ıspanak, 1 doğranmış elma, 3/4 su bardağı hindistan cevizi suyu, 1/4 su bardağı taze limon suyu, 2 ila 3 çay kaşığı kıyılmış taze zencefil, 1 çay kaşığı balı pürüzsüz olana kadar blend edin. İki bardağa bölün buz küpleriyle servis edin. MUZLU ZENCEFİLLİ SMOOTHIE TARİFİ 1 adet olgun muz

3/4 fincan vanilyalı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal YAPILIŞI Tüm malzemeleri blendera atın ve karıştırın. En kısa sürede höpürdeteceğiniz lezzetli, kremsi bir içecek hazır.

PORTAKALLI SMOOTHIE TARİFİ 1 adet büyük kabukları soyulmuş portakal

1/4 fincan yağsız süt veya yoğurt

İki yemek kaşığı dondurulmuş portakal suyu konsantresi

1/4 çay kaşığı vanilya özütü YAPILIŞI Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya atın ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Buz küpleri koyarak servis edin. YEŞİL ÇAY, YABAN MERSİNİ VE MUZLU SMOOTHIE TARİFİ 1 adet poşet yeşil çay

İki çay kaşığı bal

1 1/2 fincan dondurulmuş yaban mersini

Orta boy muz (yarısı)

3/4 fincan vanilyalı soya sütü YAPILIŞI Yeşil çayı bir bardak sıcak suda 3 dakika demleyin ardından çay poşetini çıkarın ve balı ekleyin. Eriyene kadar karıştırın. Dondurulmuş yaban mersini, orta boy bir muzun yarısı ve soya sütünü bir karıştırıcıya koyun çayı ekleyin ve tüm malzemeleri yumuşayana kadar blenderdan geçirin. Uzun bir bardakta servis yapın. ÇOK MEYVELİ SMOOTHIE TARİFİ 3/4 bardak soğutulmuş şekersiz badem sütü

1/4 fincan dondurulmuş çekirdeksiz kiraz veya ahududu

1 1/2 çorba kaşığı bal

2 tatlı kaşığı ince rendelenmiş taze zencefil

Bir çay kaşığı öğütülmüş keten tohumu

2 çay kaşığı limon suyu YAPILIŞI Tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin ve karışımı soğutulmuş iki bardağa dökün. İşte karşınızda antioksidan açısından zengin bir kahvaltı smoothiesi. ANANASLI SMOOTHIE TARİFİ Bir bardak az yağlı veya hafif vanilyalı yoğurt

Bir bardak ananas

Buz küpleri YAPILIŞI Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya koyun ve karışım pürüzsüz olana kadar karıştırın. ÇİLEK VE KİVİLİ SMOOTHIE TARİFİ 1 1/4 fincan soğuk elma suyu

Bir olgun muz

Bir kivi

Beş dondurulmuş çilek

1 1/2 çay kaşığı bal YAPILIŞI Tüm malzemeleri yüksek hızda karıştırın ve buz küpleri koyarak servis edin. MUZLU YABANMERSİNLİ SMOOTTHIE TARİFİ 1/4 bardak soya sütü

1/2 fincan dondurulmuş yaban mersini

1/2 dondurulmuş muz

Bir çay kaşığı vanilya özütü YAPILIŞI Soya sütünü 1/2 fincan dondurulmuş yaban mersini, 1/2 dondurulmuş muz ve bir çay kaşığı saf vanilya özütü ile birleştirin. Yaklaşık 20 ila 30 saniye veya pürüzsüz olana kadar karıştırın. Karışımı daha da seyreltmeyi tercih ederseniz, 1/4 fincana kadar daha fazla süt ekleyebilirsiniz.

ŞEFTALİLİ SMOOTHIE TARİFİ İki yemek kaşığı az yağlı vanilyalı yoğurt

1/2 su bardağı dondurulmuş şeftali

1/2 su bardağı çilek

1/8 çay kaşığı toz zencefil

2 çay kaşığı peynir altı suyu protein tozu

1 bardak süt

Buz küpleri YAPILIŞI Yüksek hızlı bir blender kullanmıyorsanız, malzemelerin eşit bir şekilde dağıldığından emin olmak için önce sıvı bileşenleri protein tozu ile karıştırın. Ardından, meyve ve buz gibi daha sert malzemeleri sonuna ekleyin. Daha fazla hacim eklemek istiyorsanız daha fazla buz küpü koyabilirsiniz. KAYISI VE MANGO SMOOTHIE TARİFİ Soyulmuş, doğranmış 6 kayısı

İki olgun mango

Bir bardak az yağlı süt veya az yağlı yoğurt

Dört çay kaşığı limon suyu

1/4 çay kaşığı vanilya özü YAPILIŞI Hepsini blenderdan hızlı ayarda geçirin, pürüzsüz olana dek karıştırın. Buz küpleriyle servis edin. KARPUZLU SMOOTHIE TARİFİ 1/4 su bardağı yağsız süt

İki bardak doğranmış karpuz YAPILIŞI Hazırlamak için, 1/4 su bardağı yağsız süt ve iki bardak buz içeren bir blendere iki bardak doğranmış karpuzu ekleyin. 20 saniye boyunca veya istediğiniz kıvamı elde edene kadar karıştırın. YABAN MERSİNLİ SMOOTHIE TARİFİ 1 1/2 su bardağı doğranmış çilek

1 su bardağı yaban mersini

1 su bardağı yaban mersini

1/2 su bardağı ahududu

2 yemek kaşığı bal

Bir çay kaşığı limon suyu

1/2 su bardağı buz küpü YAPILIŞI Bu yapımı kolay smoothie tarifi ile antrenmanınız boyunca ihtiyacınız olan enerjiyi dakikalar içinde alacaksınız. Pürüzsüz olana kadar tüm malzemeleri karıştırın. VANİLYALI SMOOTHIE TARİFİ 1/2 fincan dondurulmuş ahududu

1/2 fincan dondurulmuş çilek

3/4 fincan ananas suyu

Bir bardak yağsız vanilyalı yoğurt YAPILIŞI Yağsız vanilyalı yoğurt, bu sağlıklı smoothie tarifine protein katarken çilek doğal bir tatlılık verir ve antioksidanlarla güçlendirir. Pürüzsüz olana kadar tüm malzemeleri işlemden geçirin. PORTAKALLI VE ÇİLEKLİ SMOOTHIE TARİFİ 1 bardak dondurulmuş çilek,

1/2 bardak az yağlı yoğurt

1/2 bardak portakal suyu YAPILIŞI İnanılmaz derecede lezzetli olan bu sağlıklı smoothie tarifi kolayca milkshake ve dondurmanın yerini alabilir. Tüm malzemeleri karıştırıcıya koyun ve 30 saniye boyunca karıştırın.