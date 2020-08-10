Smoothie tarifleri: Dışarıdan satın almayacaksınız sizden iyi yapan kimse yok!

Protein ve lif dolu smoothie tarifleri sizi saatlerce tok tutacak bununla birlikte bu tariflerin son derece kolay olması da sizi oldukça şaşırtacak.
'Evde doğal smoothie tarifimi kendim yapmak istiyorum dışarıda satılan ürünlerin içi şeker ve kalori dolu ancak nasıl yapacağımı bilmiyorum' diyorsanız sizi buraya alalım. Çünkü oldukça sağlıklı, hazırlanışları sadece 5 dakika süren nefis, lezzet dolu meyve ve sebzelerden oluşan smoothie tarifleriyle geldik. Hepsini denemek isteyeceğinizden eminiz!
Bir karıştırıcıda soya sütü, şeftali, lahana, yaban mersini ve tarçını pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Buz hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin bardağa boşaltın ve buz ilave edin.
Bir blenderde 2 su bardağı ıspanak, 1 doğranmış elma, 3/4 su bardağı hindistan cevizi suyu, 1/4 su bardağı taze limon suyu, 2 ila 3 çay kaşığı kıyılmış taze zencefil, 1 çay kaşığı balı pürüzsüz olana kadar blend edin. İki bardağa bölün buz küpleriyle servis edin.
Tüm malzemeleri blendera atın ve karıştırın. En kısa sürede höpürdeteceğiniz lezzetli, kremsi bir içecek hazır.
Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya atın ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Buz küpleri koyarak servis edin.
Yeşil çayı bir bardak sıcak suda 3 dakika demleyin ardından çay poşetini çıkarın ve balı ekleyin. Eriyene kadar karıştırın. Dondurulmuş yaban mersini, orta boy bir muzun yarısı ve soya sütünü bir karıştırıcıya koyun çayı ekleyin ve tüm malzemeleri yumuşayana kadar blenderdan geçirin. Uzun bir bardakta servis yapın.
Tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin ve karışımı soğutulmuş iki bardağa dökün. İşte karşınızda antioksidan açısından zengin bir kahvaltı smoothiesi.
Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya koyun ve karışım pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Tüm malzemeleri yüksek hızda karıştırın ve buz küpleri koyarak servis edin.
Soya sütünü 1/2 fincan dondurulmuş yaban mersini, 1/2 dondurulmuş muz ve bir çay kaşığı saf vanilya özütü ile birleştirin. Yaklaşık 20 ila 30 saniye veya pürüzsüz olana kadar karıştırın. Karışımı daha da seyreltmeyi tercih ederseniz, 1/4 fincana kadar daha fazla süt ekleyebilirsiniz.
Yüksek hızlı bir blender kullanmıyorsanız, malzemelerin eşit bir şekilde dağıldığından emin olmak için önce sıvı bileşenleri protein tozu ile karıştırın. Ardından, meyve ve buz gibi daha sert malzemeleri sonuna ekleyin. Daha fazla hacim eklemek istiyorsanız daha fazla buz küpü koyabilirsiniz.
Hepsini blenderdan hızlı ayarda geçirin, pürüzsüz olana dek karıştırın. Buz küpleriyle servis edin.
Hazırlamak için, 1/4 su bardağı yağsız süt ve iki bardak buz içeren bir blendere iki bardak doğranmış karpuzu ekleyin. 20 saniye boyunca veya istediğiniz kıvamı elde edene kadar karıştırın.
Bu yapımı kolay smoothie tarifi ile antrenmanınız boyunca ihtiyacınız olan enerjiyi dakikalar içinde alacaksınız. Pürüzsüz olana kadar tüm malzemeleri karıştırın.
Yağsız vanilyalı yoğurt, bu sağlıklı smoothie tarifine protein katarken çilek doğal bir tatlılık verir ve antioksidanlarla güçlendirir. Pürüzsüz olana kadar tüm malzemeleri işlemden geçirin.
İnanılmaz derecede lezzetli olan bu sağlıklı smoothie tarifi kolayca milkshake ve dondurmanın yerini alabilir. Tüm malzemeleri karıştırıcıya koyun ve 30 saniye boyunca karıştırın.
Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar yüksek oranda karıştırın. 2 bardağa dökün ve kivi ile süsleyin.
Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar yüksek oranda karıştırın. 2 bardağa dökün ve biraz daha ahududu ve ananasla süsleyin.
Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar yüksek oranda karıştırın. 2 bardağa dökün ve mango ile süsleyin.
Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar yüksek oranda karıştırın. 2 bardağa dökün ve rendelenmiş hindistan cevizi ile süsleyin.
Bir araya gelene kadar tüm malzemeleri bir karıştırıcıda karıştırın. Dilerseniz mini çikolata parçalarıyla süslenmiş olarak hemen servis yapın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum