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Smoothie tarifleri: Dışarıdan satın almayacaksınız sizden iyi yapan kimse yok!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Doğal bir enerji içeceği veya doyurucu bir kahvaltı için smoothie tarifleri hazırladık. Bu sağlıklı, çeşit çeşit smoothie tarifleri meyve ve sebzelerinizi bir araya getirmenin en kolay yolu!

Smoothie tarifleri: Dışarıdan satın almayacaksınız sizden iyi yapan kimse yok!

Protein ve lif dolu smoothie tarifleri sizi saatlerce tok tutacak bununla birlikte bu tariflerin son derece kolay olması da sizi oldukça şaşırtacak.

SMOOTHIE TARİFLERİ

'Evde doğal smoothie tarifimi kendim yapmak istiyorum dışarıda satılan ürünlerin içi şeker ve kalori dolu ancak nasıl yapacağımı bilmiyorum' diyorsanız sizi buraya alalım. Çünkü oldukça sağlıklı, hazırlanışları sadece 5 dakika süren nefis, lezzet dolu meyve ve sebzelerden oluşan smoothie tarifleriyle geldik. Hepsini denemek isteyeceğinizden eminiz!

ŞEFTALİLİ YABANMERSİNLİ SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 fincan badem veya vanilyalı soya sütü, soğutulmuş
  • 4 dilim taze veya dondurulmuş şeftali (yaklaşık 1/2 bardak)
  • 1/4 fincan yaban mersini
  • Bir avuç lahana
  • 1/4 çay kaşığı öğütülmüş tarçın

YAPILIŞI

Bir karıştırıcıda soya sütü, şeftali, lahana, yaban mersini ve tarçını pürüzsüz olana kadar karıştırın.

ARMUT VE ISPANAKLI SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 su bardağı ıspanak
  • ¾ fincan yoğurt,
  • 1 armut
  • ½ soyulmuş ve rendelenmiş zencefil
  • Bir avuç buz

YAPILIŞI

Buz hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin bardağa boşaltın ve buz ilave edin.

ZENCEFİLLİ SMOOTHIE TARİFİ

  • 2 su bardağı bebek ıspanak
  • 1 adet doğranmış ıspanak
  • 3/4 su bardağı hindistan cevizi suyu
  • 1/4 c. taze limon suyu
  • 3 çay kaşığı kıyılmış taze zencefil
  • 1 çay kaşığı ham bal

YAPILIŞI

Bir blenderde 2 su bardağı ıspanak, 1 doğranmış elma, 3/4 su bardağı hindistan cevizi suyu, 1/4 su bardağı taze limon suyu, 2 ila 3 çay kaşığı kıyılmış taze zencefil, 1 çay kaşığı balı pürüzsüz olana kadar blend edin. İki bardağa bölün buz küpleriyle servis edin.

MUZLU ZENCEFİLLİ SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 adet olgun muz
  • 3/4 fincan vanilyalı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri blendera atın ve karıştırın. En kısa sürede höpürdeteceğiniz lezzetli, kremsi bir içecek hazır.

PORTAKALLI SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 adet büyük kabukları soyulmuş portakal
  • 1/4 fincan yağsız süt veya yoğurt
  • İki yemek kaşığı dondurulmuş portakal suyu konsantresi
  • 1/4 çay kaşığı vanilya özütü

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya atın ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Buz küpleri koyarak servis edin.

YEŞİL ÇAY, YABAN MERSİNİ VE MUZLU SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 adet poşet yeşil çay
  • İki çay kaşığı bal
  • 1 1/2 fincan dondurulmuş yaban mersini
  • Orta boy muz (yarısı)
  • 3/4 fincan vanilyalı soya sütü

YAPILIŞI

Yeşil çayı bir bardak sıcak suda 3 dakika demleyin ardından çay poşetini çıkarın ve balı ekleyin. Eriyene kadar karıştırın. Dondurulmuş yaban mersini, orta boy bir muzun yarısı ve soya sütünü bir karıştırıcıya koyun çayı ekleyin ve tüm malzemeleri yumuşayana kadar blenderdan geçirin. Uzun bir bardakta servis yapın.

ÇOK MEYVELİ SMOOTHIE TARİFİ

  • 3/4 bardak soğutulmuş şekersiz badem sütü
  • 1/4 fincan dondurulmuş çekirdeksiz kiraz veya ahududu
  • 1 1/2 çorba kaşığı bal
  • 2 tatlı kaşığı ince rendelenmiş taze zencefil
  • Bir çay kaşığı öğütülmüş keten tohumu
  • 2 çay kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin ve karışımı soğutulmuş iki bardağa dökün. İşte karşınızda antioksidan açısından zengin bir kahvaltı smoothiesi.

ANANASLI SMOOTHIE TARİFİ

  • Bir bardak az yağlı veya hafif vanilyalı yoğurt
  • Bir bardak ananas
  • Buz küpleri

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya koyun ve karışım pürüzsüz olana kadar karıştırın.

ÇİLEK VE KİVİLİ SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 1/4 fincan soğuk elma suyu
  • Bir olgun muz
  • Bir kivi
  • Beş dondurulmuş çilek
  • 1 1/2 çay kaşığı bal

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri yüksek hızda karıştırın ve buz küpleri koyarak servis edin.

MUZLU YABANMERSİNLİ SMOOTTHIE TARİFİ

  • 1/4 bardak soya sütü
  • 1/2 fincan dondurulmuş yaban mersini
  • 1/2 dondurulmuş muz
  • Bir çay kaşığı vanilya özütü

YAPILIŞI

Soya sütünü 1/2 fincan dondurulmuş yaban mersini, 1/2 dondurulmuş muz ve bir çay kaşığı saf vanilya özütü ile birleştirin. Yaklaşık 20 ila 30 saniye veya pürüzsüz olana kadar karıştırın. Karışımı daha da seyreltmeyi tercih ederseniz, 1/4 fincana kadar daha fazla süt ekleyebilirsiniz.

ŞEFTALİLİ SMOOTHIE TARİFİ

  • İki yemek kaşığı az yağlı vanilyalı yoğurt
  • 1/2 su bardağı dondurulmuş şeftali
  • 1/2 su bardağı çilek
  • 1/8 çay kaşığı toz zencefil
  • 2 çay kaşığı peynir altı suyu protein tozu
  • 1 bardak süt
  • Buz küpleri

YAPILIŞI

Yüksek hızlı bir blender kullanmıyorsanız, malzemelerin eşit bir şekilde dağıldığından emin olmak için önce sıvı bileşenleri protein tozu ile karıştırın. Ardından, meyve ve buz gibi daha sert malzemeleri sonuna ekleyin. Daha fazla hacim eklemek istiyorsanız daha fazla buz küpü koyabilirsiniz.

KAYISI VE MANGO SMOOTHIE TARİFİ

  • Soyulmuş, doğranmış 6 kayısı
  • İki olgun mango
  • Bir bardak az yağlı süt veya az yağlı yoğurt
  • Dört çay kaşığı limon suyu
  • 1/4 çay kaşığı vanilya özü

YAPILIŞI

Hepsini blenderdan hızlı ayarda geçirin, pürüzsüz olana dek karıştırın. Buz küpleriyle servis edin.

KARPUZLU SMOOTHIE TARİFİ

  • 1/4 su bardağı yağsız süt
  • İki bardak doğranmış karpuz

YAPILIŞI

Hazırlamak için, 1/4 su bardağı yağsız süt ve iki bardak buz içeren bir blendere iki bardak doğranmış karpuzu ekleyin. 20 saniye boyunca veya istediğiniz kıvamı elde edene kadar karıştırın.

YABAN MERSİNLİ SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 1/2 su bardağı doğranmış çilek
  • 1 su bardağı yaban mersini
  • 1 su bardağı yaban mersini
  • 1/2 su bardağı ahududu
  • 2 yemek kaşığı bal
  • Bir çay kaşığı limon suyu
  • 1/2 su bardağı buz küpü

YAPILIŞI

Bu yapımı kolay smoothie tarifi ile antrenmanınız boyunca ihtiyacınız olan enerjiyi dakikalar içinde alacaksınız. Pürüzsüz olana kadar tüm malzemeleri karıştırın.

VANİLYALI SMOOTHIE TARİFİ

  • 1/2 fincan dondurulmuş ahududu
  • 1/2 fincan dondurulmuş çilek
  • 3/4 fincan ananas suyu
  • Bir bardak yağsız vanilyalı yoğurt

YAPILIŞI

Yağsız vanilyalı yoğurt, bu sağlıklı smoothie tarifine protein katarken çilek doğal bir tatlılık verir ve antioksidanlarla güçlendirir. Pürüzsüz olana kadar tüm malzemeleri işlemden geçirin.

PORTAKALLI VE ÇİLEKLİ SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 bardak dondurulmuş çilek,
  • 1/2 bardak az yağlı yoğurt
  • 1/2 bardak portakal suyu

YAPILIŞI

İnanılmaz derecede lezzetli olan bu sağlıklı smoothie tarifi kolayca milkshake ve dondurmanın yerini alabilir. Tüm malzemeleri karıştırıcıya koyun ve 30 saniye boyunca karıştırın.

SÜPER MEYVELİ SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 bardak donmuş kiraz
  • 1 kivi soyulmuş ve doğranmış (garnitür için 2 dilim ayırın)
  • 1 bardak badem sütü
  • 1 yemek kaşığı chia tohumu

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar yüksek oranda karıştırın. 2 bardağa dökün ve kivi ile süsleyin.

KOLAY MUZLU SMOOTHIE TARİFİ

  • 2 küçük muz (veya 1 büyük)
  • 1 fincan buz
  • 3/4 bardak şekersiz badem sütü
  • 1/4 sade yoğurt
  • 1 yemek kaşığı keten tohumu
  • 2 çay kaşığı bal

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

MANGOLU SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 bardak ahududu ve garnitür için daha fazlası
  • 1/2 bardak doğranmış dondurulmuş mango
  • 1/2 bardak ananas ve garnitür için daha fazlası
  • 1 bardak hindistan cevizi sütü

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar yüksek oranda karıştırın. 2 bardağa dökün ve biraz daha ahududu ve ananasla süsleyin.

ISPANAKLI SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 1/2 bardak bebek ıspanak
  • 1 bardak dondurulmuş mango ve garnitür için daha fazlası (çözülmüş)
  • 1 muz
  • 1 limon suyu

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar yüksek oranda karıştırın. 2 bardağa dökün ve mango ile süsleyin.

ANANASLI MUZLU SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 bardak donmuş ananas
  • 1 muz
  • 1 bardak Hindistan cevizi sütü
  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi ve garnitür için daha fazlası

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana kadar yüksek oranda karıştırın. 2 bardağa dökün ve rendelenmiş hindistan cevizi ile süsleyin.

ÇİKOLATALI - FISTIK EZMELİ SMOOTHIE TARİFİ

  • 1 dondurulmuş doğranmış muz (soyulmuş)
  • 1 su bardağı taze ıspanak
  • 1 su bardağı buz
  • 1 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı fıstık ezmesi
  • 3 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu
  • 2 yemek kaşığı chia tohumu (isteğe bağlı)
  • 1-2 yemek kaşığı bal (gerekirse)
  • ½ çay kaşığı vanilya özü
  • Yarı tatlı çikolata parçaları (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Bir araya gelene kadar tüm malzemeleri bir karıştırıcıda karıştırın. Dilerseniz mini çikolata parçalarıyla süslenmiş olarak hemen servis yapın.

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