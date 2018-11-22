Snapdragon 8150 en zeki yonga seti olacak!

Yeni nesil yonga setleri için CPU ve GPU performansı kadar NPU performansı da oldukça büyük öneme sahip. Basit bir örnek verecek olursak, Huawei yeni yonga seti Kirin 980’de çift NPU ünitesi kullanmış ve sürekli bu özelliği ön planda tutmuştu.

Qualcomm’un 2019’da pek çok üst segment modelde boy gösterecek olan yeni yonga seti Snapdragon 8150 de yapay zeka konusunda oldukça iddialı görünüyor.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan test sonuçlarına göre Qualcomm’un 6GB RAM ile desteklenen Snapdragon 8150 yonga seti 22082 AI puanıyla zirvede yer alıyor.

Qualcomm’un yeni nesil üst düzey yonga seti, aldığı puan itibariyle ilk sırada yer alıyor. Snapdragon 8150’nin hemen arkasında ise MediaTek imzası taşıyan Helio P80 bulunuyor. Helio P80’in de SD 8150’ye yakın bir puan aldığını söyleyebiliriz.

Öte yandan Huawei’nin sıklıkla övdüğü ve çift NPU ünitesiyle ön plana çıkardığı Kirin 980, 12026 puanla, SD845’li OnePlus 6T’nin gerisinde kalmış durumda. Ayrıca Kirin 970’in de 8921 puan aldığı görülüyor. Yani Huawei’nin iddia ettiği gibi Kirin 980 ile Kirin 970 arasında 2 kata yakın bir AI performansı görünmüyor.

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