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  4. Soba bomba gibi patladı! Evde çökme meydana geldi: 2 yaralı

Soba bomba gibi patladı! Evde çökme meydana geldi: 2 yaralı

12.03.2023 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da 2 katlı bir evde yakılan soba bomba gibi patladı. Patlama sonucu evin bir kısmı çöktü ve yangın çıktı. Patlama sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Soba bomba gibi patladı! Evde çökme meydana geldi: 2 yaralı

Olay, Salıbaba Mahallesi Yüce Tepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil iki katlı evde bulunan soba, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlama ile birlikte yangın çıkarken evde kısmen çökme meydana geldi. Yaşanan patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından çıkartılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Olayı anlatan vatandaşlardan Mazlum Barut, "Yatıyordum, patlama sesi duydum. Dışarı çıkıp baktım ki ev yanıyor. Direk eve gittik adamı çıkarmaya çalıştık. Baktık ki soba patlamış. Adamı çıkardık ve müdahale yaptık. Ekiplere haber verdik. Şahsı ambulans götürdü ve itfaiye yangını söndürdü. Yaşlı bir teyze de vardı onu da kurtardık" dedi. (İHA)

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Elazığ soba

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