Soba yakarken yanlışlıkla alev alan adamın cenazesi toprağa verildi

Uşak’ta tinerle soba yakarken vücudunun alev alması sonucu hayatını kaybeden Fatih Gündoğan’ın (36) cenazesi toprağa verildi.

Uşak’ta sanayi sitesinde bulunan bir işyerinde tinerle soba yakmaya çalışırken bir anda vücudunun alev almasının sonucu hayatını kaybeden Fatih Gündoğan’ın (36) cenazesi Şekerevleri Mahallesi’nde bulunan Ensar Camii’nde toprağa verildi. Gündoğan’ın ağabeyi taziyeleri kabul ederken, eşi ve çocuklarını ise yakınları teskin etti. Gündoğan’ın küçük kızının, babasının tabutuna son kez dokunduğu anlar ise görenleri duygulandırdı.

Gündoğan’ın cenazesi camide kılınan namazın ardından Şehit Ahmet Yılmaz Caddesi’nde bulunan Şehitler 2 Mezarlığı’na defnedildi.

