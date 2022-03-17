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  4. Sobadan üzerine alev sıçradı! İş yerinde kabusu yaşayan genç diri diri böyle yandı

Sobadan üzerine alev sıçradı! İş yerinde kabusu yaşayan genç diri diri böyle yandı

17.03.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da soba yakmak isterken alevler içinde kalan genç, çevredekilerin yardımına koşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Bir anda sobanın parlamasıyla üzerine sıçrayan alevler nedeniyle diri diri yanan gencin yaşadıkları kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Tosya ilçesi eski Metal Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesinde bulunan tamirhanede stajyer çırak olarak çalışan S.K. (16) iş yerindeki sobayı yakmak istedi. Sobanın içinde bulunan malzemelerin aniden alev alarak parlaması neticesinde S.K.'nin elleri, kolları ve yüzünde yanıklar oluştu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olayın ardından vatandaşların, gencin üzerine sıçrayan alevleri söndürmek için birbiriyle yarıştıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların iş yerinden gelen sese yöneldiği ve bu sırada S.K.’nin koşarak iş yerinden çıktığı görülüyor. Panik yaşayan vatandaşlar, S.K.’nin üzerindeki alevleri yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek söndürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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