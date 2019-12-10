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Şoförden genç kıza iğrenç sözler: Seni tek başına Hadımköy'e götürüp...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:26 | Son Güncelleme

İstanbul'da Avcılar - Hadımköy arasında yolcu taşıyan Özel Halk Otobüsü şoförü ile yolcuların tartışması karakolda bitti. Otobüs şoförü M.G., arka tarafa doğru ilerlemeyen yolculara tartıştı. Yolcular arasında bulunan ve uyarılarına rağmen kendisini duymayan üniversite 4.sınıf öğrencisi D.E.'ye hakaret etti. D. E.'nin ağabeyi şoförle ilgili "Erkek yolcuya tokat atmış, Kız kardeşime de 'Sen inmezsen, seni tek başına Hadımköy'e götürüp bilmem ne yaparım' demiş." iddiasında bulundu.

Şoförden genç kıza iğrenç sözler: Seni tek başına Hadımköy'e götürüp...

Olay, Esenyurt'ta dün saat 13.00 sıralarında Avcılar - Hadımköy arasında çalışan Özel Halk Otobüsünde meydana geldi.Otobüsün şoförü M.G., arka tarafa doğru ilerlemeyen yolculara kızarak, onlarla tartıştı. Şoför, yolcular arasında bulunan ve uyarılarına rağmen kendisini duymayan üniversite 4.sınıf öğrencisi D.E.'ye hakaret etti. D.E. de kulaklıkla müzik dinlediği için kendisini duymadığını söyleyerek şoföre tepki gösterdi. Diğer yolcular da genç kıza hakaret ettiği gerekçesiyle şoföre tepki gösterdi. Şoför bunun üzerine Esenyurt Beko durağında otobüsü durdurarak yolculara dışarı çıkmalarını istedi. Bazı yolcular inerken D.E. inmeyerek ağabeyine haber verdi. Genç kızın ağabeyi olay yerine gelerek, bazı yolcularla birlikte polise şoförden şikayetçi olduklarını bildirdi. Bunun üzerine şoför M.G. otobüs ile polis merkezine götürüldü. Yolcular, şoför M.G.'nin bir yolcuya tokat atarken, genç kızı tehdit ettiğini de ileri sürdü.

"İNMEZSEN, SENİ TEK BAŞINA HADIMKÖY'E GÖTÜRÜP...."

D. E.'nin ağabeyi ise olayı şöyle anlattı:

"Otobüs tıklım tıklımdı. Şoför 'Niye ilerlemiyorsun?' demiş. O da biraz ilerlemeye çalışmış sonra şoför 'Sen niye biraz ilerlemiyorsun hala' deyince bir tartışma çıkmış. Şoför 'İn arabamdan' demiş. Kadın 'Niye beni indiriyorsun' demiş, diğer yolcular da araya girmiş. Şoför hepsine kızmış ' Ben gitmiyorum' deyip bırakmış. Küfürler etmiş. Bir süre sonra tutup indirmeye kalkışmış. Bir kısmını indirmiş. Bir kısmı ise 'Senden şikayetçi olacağız demiş, polisi aramış. Bazıları işleri olunca gitmiş 3 kişi kalmış. 3 kişi şikayetçi oldu. Erkek yolcuya tokat atmış, Kız kardeşime de 'Sen inmezsen, seni tek başına Hadımköy'e götürüp bilmem ne yaparım' demiş. Üzerine yürümüş küfürler etmiş"

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
özel halk otobüsü avcılar-hadımköy şoför genç kız

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