HABER

Şoförü gecikince yolcu otobüsünü Belediye Başkanı kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Mollakendi Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Enis Doğan, Mollakendi- Elazığ seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün gecikmesi üzerine direksiyona geçip, aracı kullandı.

Şoförü gecikince yolcu otobüsünü Belediye Başkanı kullandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Mollakendi Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Enis Doğan, Mollakendi- Elazığ seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün gecikmesi üzerine direksiyona geçip, aracı kullandı.
Merkeze bağlı Mollakendi beldesinden Elazığ'a yolcu götürecek belediye otobüsünü kullanacak şoförün gelmediğini duyan Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, durağa gitti. Sürücüsünün seferine geciktiği ve başka şoförün olmadığı iletilen Başkan Doğan, otobüsün direksiyonuna geçti. Yolcuların mağdur olmaması için aracı kullanan Başkan Doğan'ı direksiyonda görenler şaşırdı. Otobüsteki yolculuk ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Başkan Mehmet Enis Doğan, yolcuları bekletmemek için direksiyona geçtiğini belirterek, "Şoför, seferine geç kaldı. Yolcuları bekletmek olmazdı. Sefer yapan otobüsün başka şoförü olmadığı bilgisi bana iletildi. Ben de oraya giderek otobüsü kullandım. Bizler vatandaşa hizmet etmek için buradayız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Şoförü gecikince yolcu otobüsünü Belediye Başkanı kullandıŞoförü gecikince yolcu otobüsünü Belediye Başkanı kullandıŞoförü gecikince yolcu otobüsünü Belediye Başkanı kullandı

Özel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlarÖzel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar
Ağaçlar arasına gizlenmiş halde bulundu!Ağaçlar arasına gizlenmiş halde bulundu!
İşaret diliyle Kuran öğreniyorlarİşaret diliyle Kuran öğreniyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onlar narkotik timinin 'hayalet'leri!

Onlar narkotik timinin 'hayalet'leri!

Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvalların içinden çıktı

Ağaçlar arasına gizlenmiş halde bulundu!

Çete liderinin pitbull cinsi köpeklerle koruduğu villaya polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Ankara'da tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Tarihi eser kaçakçıları yakalandı! Tam 638 parça...

Verbis nedir ve ne gibi sorumluluklar getirmektedir?

Verbis nedir ve ne gibi sorumluluklar getirmektedir?

Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.