Sofra tuzunu hiç böyle kullanmadınız! Bardaklardaki lekeler bile...

Sofra tuzu mutfağımızda her daim başköşede yerini alır. Tuzsuz yemeklerin hiç de tadı olmaz. Ama sanmayın ki sofra tuzu sadece yemeklere tat vermek için kullanılıyor. Şaşırmaya hazırsanız size sofra tuzunun farklı kullanım alanlarından bahsetmek istiyoruz. Bundan sonra aklınıza bile gelmeyecek yerlere kendinizi tuz dökerken bulabilirsiniz. Bizden söylemesi!
Özellikle bardaktaki ruj izi çok kolay çıkmaz. Yıkamadan önce bardağınızın kenarlarını tuz ile ovalarsanız hiçbir leke kalmaz.
Tuz, kuru ciltler için çok iyi bir bakım ürünüdür. Cildinizi ölü derilerden arındırır, besler ve kan dolaşımını hızlandırır. Özellikle duştan sonra nemli cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.
Eğer kıyafetlerinizin rengi solmuşsa onları atmak yerine tuzlu suda bekletmeyi deneyin. İlk günkü gibi olacaklar!
Elinizi sokamadığınız uzun vazoların içine su ve bolca tuz karışımı koyup çalkalayarak temizleyebilirsiniz.
Yapma çiçeklerin tozunu almakla tek tek uğraşmak istemiyorsanız, çiçekleri bir poşetin içine koyun ve içine tuz ekleyin. Poşeti sallayın çiçekleriniz tazecik olsun.
Diş macununuza biraz tuz eklerseniz, dişleriniz leke ve bakterilerden arınır ve beyazlar.
Tuz kepek karşıtı bir malzemedir. Saçınızı şampuanlamadan önce saç derinize biraz tuz döküp 5 dakika masaj yapın. Sonrasında durulayın ve kepekler yok olsun.
Eğer boğazınız ağrıyorsa tuz ile gargara yaparak olası bir şişliğin önüne geçebilirsiniz. Bir bardak suya biraz tuz ekleyerek gargara yapabilirsiniz.
Halıya şarap döküldüğünde, ilk olarak süngeri soğuk su ile ıslatıp silin. Ardından üzerine bolca tuz serpin ve 10 dakika bekletin. Leke ortadan kaybolur.
İstenmeyen kötü kokulara sahip olan ayakkabılarınızın içine tuz dökün ve bir gece boyunca bekletin. Koku kaybolur.
Lavabonuz tıkandığında deliğine yarım bardak sofra tuzu ve üzerine yavaş yavaş kaynar su dökün. Tıkalı lavabo kolayca açılacaktır.
Bir bardak tuzlu suyun içinde diş fırçanızı bekletirseniz, tuzun antibakteriyel özelliği sayesinde, bakteriler yok olur.
Diş fırçanıza biraz tuz ekerek dudaklarınızı fırçalarsanız dudaklarınız daha pürüzsüz ve parlak olur.
Peynirleri dolaba koymadan önce tuz ile ovduğunuz bir kabın içine yerleştirirseniz peynirlerin küflenmesini önleyebilirsiniz.
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