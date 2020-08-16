Sofra tuzunu hiç böyle kullanmadınız! Bardaklardaki lekeler bile...

Sofra tuzu mutfağımızda her daim başköşede yerini alır. Tuzsuz yemeklerin hiç de tadı olmaz. Ama sanmayın ki sofra tuzu sadece yemeklere tat vermek için kullanılıyor. Şaşırmaya hazırsanız size sofra tuzunun farklı kullanım alanlarından bahsetmek istiyoruz. Bundan sonra aklınıza bile gelmeyecek yerlere kendinizi tuz dökerken bulabilirsiniz. Bizden söylemesi!

BARDAKLARDAKİ LEKELERDEN KURTULABİLİRSİNİZ

Özellikle bardaktaki ruj izi çok kolay çıkmaz. Yıkamadan önce bardağınızın kenarlarını tuz ile ovalarsanız hiçbir leke kalmaz.

CİLT BAKIMINDA KULLANABİLİRSİNİZ

Tuz, kuru ciltler için çok iyi bir bakım ürünüdür. Cildinizi ölü derilerden arındırır, besler ve kan dolaşımını hızlandırır. Özellikle duştan sonra nemli cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

RENGİ SOLAN KIYAFETLERİNİZİ İLK GÜNKÜ HALİNE DÖNDÜREBİLİRSİNİZ

Eğer kıyafetlerinizin rengi solmuşsa onları atmak yerine tuzlu suda bekletmeyi deneyin. İlk günkü gibi olacaklar!

UZUN VAZOLARINIZI TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Elinizi sokamadığınız uzun vazoların içine su ve bolca tuz karışımı koyup çalkalayarak temizleyebilirsiniz.

YAPMA ÇİÇEKLERİN TOZUNU ALABİLİRSİNİZ

Yapma çiçeklerin tozunu almakla tek tek uğraşmak istemiyorsanız, çiçekleri bir poşetin içine koyun ve içine tuz ekleyin. Poşeti sallayın çiçekleriniz tazecik olsun.