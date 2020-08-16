KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Sofra tuzunu hiç böyle kullanmadınız! Bardaklardaki lekeler bile...

Sofra tuzunu hiç böyle kullanmadınız! Bardaklardaki lekeler bile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sofra tuzunun sadece yemeklerde kullanıldığını zannedenlerdenseniz çok yanılıyorsunuz. Neden mi? Çünkü, belki inanmayacaksınız ama, tuzdan böceksavar yapabilir; bakırlarınızı parlatabilir; hatta saçınızdaki kepeklerden kurtulabilirsiniz. Karbonat nasıl çok amaçlı bir malzeme ise aslında tuz da öyle, ama sofra tuzunun marifetlerinden çoğumuz habersiziz. Ne dersiniz öğrenelim mi?

Sofra tuzunu hiç böyle kullanmadınız! Bardaklardaki lekeler bile...

Sofra tuzu mutfağımızda her daim başköşede yerini alır. Tuzsuz yemeklerin hiç de tadı olmaz. Ama sanmayın ki sofra tuzu sadece yemeklere tat vermek için kullanılıyor. Şaşırmaya hazırsanız size sofra tuzunun farklı kullanım alanlarından bahsetmek istiyoruz. Bundan sonra aklınıza bile gelmeyecek yerlere kendinizi tuz dökerken bulabilirsiniz. Bizden söylemesi!

BARDAKLARDAKİ LEKELERDEN KURTULABİLİRSİNİZ

Özellikle bardaktaki ruj izi çok kolay çıkmaz. Yıkamadan önce bardağınızın kenarlarını tuz ile ovalarsanız hiçbir leke kalmaz.

CİLT BAKIMINDA KULLANABİLİRSİNİZ

Tuz, kuru ciltler için çok iyi bir bakım ürünüdür. Cildinizi ölü derilerden arındırır, besler ve kan dolaşımını hızlandırır. Özellikle duştan sonra nemli cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

RENGİ SOLAN KIYAFETLERİNİZİ İLK GÜNKÜ HALİNE DÖNDÜREBİLİRSİNİZ

Eğer kıyafetlerinizin rengi solmuşsa onları atmak yerine tuzlu suda bekletmeyi deneyin. İlk günkü gibi olacaklar!

UZUN VAZOLARINIZI TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Elinizi sokamadığınız uzun vazoların içine su ve bolca tuz karışımı koyup çalkalayarak temizleyebilirsiniz.

YAPMA ÇİÇEKLERİN TOZUNU ALABİLİRSİNİZ

Yapma çiçeklerin tozunu almakla tek tek uğraşmak istemiyorsanız, çiçekleri bir poşetin içine koyun ve içine tuz ekleyin. Poşeti sallayın çiçekleriniz tazecik olsun.

DİŞLERİNİZDEKİ LEKELER KAYBOLABİLİR

Diş macununuza biraz tuz eklerseniz, dişleriniz leke ve bakterilerden arınır ve beyazlar.

SAÇINIZDAKİ KEPEK SORUNUYLA BAŞ EDEBİLİRSİNİZ

Tuz kepek karşıtı bir malzemedir. Saçınızı şampuanlamadan önce saç derinize biraz tuz döküp 5 dakika masaj yapın. Sonrasında durulayın ve kepekler yok olsun.

BOĞAZ AĞRISI İÇİN GARGARA YAPABİLİRSİNİZ

Eğer boğazınız ağrıyorsa tuz ile gargara yaparak olası bir şişliğin önüne geçebilirsiniz. Bir bardak suya biraz tuz ekleyerek gargara yapabilirsiniz.

HALINIZA ŞARAP DÖKÜLDÜĞÜNDE LEKEYİ ÇIKARABİLİRSİNİZ

Halıya şarap döküldüğünde, ilk olarak süngeri soğuk su ile ıslatıp silin. Ardından üzerine bolca tuz serpin ve 10 dakika bekletin. Leke ortadan kaybolur.

AYAKKABILARINIZDAKİ KOKUYU GİDEREBİLİRSİNİZ

İstenmeyen kötü kokulara sahip olan ayakkabılarınızın içine tuz dökün ve bir gece boyunca bekletin. Koku kaybolur.

TIKALI LAVABOLARI AÇABİLİRSİNİZ

Lavabonuz tıkandığında deliğine yarım bardak sofra tuzu ve üzerine yavaş yavaş kaynar su dökün. Tıkalı lavabo kolayca açılacaktır.

DİŞ FIRÇALARINI TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Bir bardak tuzlu suyun içinde diş fırçanızı bekletirseniz, tuzun antibakteriyel özelliği sayesinde, bakteriler yok olur.

DUDAK PEELİNGİ YAPABİLİRSİNİZ

Diş fırçanıza biraz tuz ekerek dudaklarınızı fırçalarsanız dudaklarınız daha pürüzsüz ve parlak olur.

PEYNİRLERİ DAHA UZUN SÜRE SAKLAYABİLİRSİNİZ

Peynirleri dolaba koymadan önce tuz ile ovduğunuz bir kabın içine yerleştirirseniz peynirlerin küflenmesini önleyebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREski aşkını başkasının kollarında unuttuEski aşkını başkasının kollarında unuttu
Sarımsak bozulmadan nasıl saklanır?Sarımsak bozulmadan nasıl saklanır?
Saç gürleştirme için uygulayabileceğiniz etkili doğal yöntemlerSaç gürleştirme için uygulayabileceğiniz etkili doğal yöntemler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doğum günü kızı lüks jette hediye dağıttı
Doğum günü kızı lüks jette hediye dağıttı
'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
Çukur için eline silah aldı! Poligondan paylaştı
Çukur için eline silah aldı! Poligondan paylaştı
Mayokini giydi, hayranlarını uyardı
Mayokini giydi, hayranlarını uyardı
Haftalık burcunuz ne söylüyor?
Haftalık burcunuz ne söylüyor?
İşte günlük burç yorumları!
İşte günlük burç yorumları!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şampuan yıldızlarının sırrı belli oldu!
Şampuan yıldızlarının sırrı belli oldu!
Bir dert daha bitiyor! İşte yöntemi
Bir dert daha bitiyor! İşte yöntemi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Bu yağın cilt ve saç bakımında yarattığı mucizeye inanamayacaksınız! Saçınıza sürün ve...
Kantaron yağı ile cilt ve saç bakımı nasıl yapılır?
Her derde şifa kantaron yağını evde yapmak çok kolay! Kantaron bitkisini alın ve...
Evde kantaron yağı nasıl yapılır?
Kıvırcık saçlılar bu bakım tüyolarını öğrendiklerinde çok şaşıracaklar! Saçları tararken...
Kıvırcık saçlıların bilmesi gereken saç bakım tüyoları
Bu yöntemlerle sarımsakları aylar boyunca taze tutabilirsiniz! Sarımsakları soyun ve...
Sarımsak bozulmadan nasıl saklanır?
Kızartma tavalarındaki yağı sökmek işkence olmaktan çıkıyor! Karbonat ve sirke ile...
Tava ve tencerelerde biriken yağları temizlemenin püf noktaları
İşte lokum gibi et pişirmenin az bilinen püf noktaları! Tavayı ocağa koymadan...
Et pişirmenin püf noktaları nelerdir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.