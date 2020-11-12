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Soğan ilacını günde 3 defa, her yemekten önce tüketin! Öyle bir etkisi var ki...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saçlarınız için basit ve çok etkili maske tarifleriyle geldik. Çoğu evde bulunan malzemelerle hazırlanan bu tarifler, hem birkaç dakikada yapılıyor hem de cebinize zarar vermiyor.

Soğan ilacını günde 3 defa, her yemekten önce tüketin! Öyle bir etkisi var ki...

Saç maskesini uygulayın, küveti doldurun, mumları yakıp yoğun bir iş gününün ardından rahatlayın. Siz bunu hak ediyorsunuz!

AVOKADO MASKESİ

Bu egzotik meyve saç maskesi olarak da olumlu bir etkiye sahip. Aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

1 adet olgun avokado
1 çay kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı bal
1 yumurta

Karışım pürüzsüz olana kadar tüm malzemeleri birleştirin. Maskeyi saçınızın köklerinden ucuna eşit şekilde uygulayın. Maske ıslanana kadar yaklaşık 20 dakika bekleyin. Ilık suyla yıkayın.

ALOE VERA MASKESİ

Aloe vera, çeşitli hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için iyi bir tedavi olarak bilinir. Bununla birlikte, bu bitki aynı zamanda saçı parlaklaştırabilir. Aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

1 aloe vera yaprağı
1 çay kaşığı badem yağı

Aloe vera yaprağını ortadan kesin ve doğrayın. Badem yağı ile karıştırın, karışımı saçınıza uygulayın ve bone takın. Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve ardından maskeyi ılık suyla yıkayın.

MUZLU SAÇ MASKESİ

Muz, en besleyici meyvelerden biridir ve kepekten kurtulmanıza yardımcı olabilir. Aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

1 büyük taze muz
1 tatlı kaşığı bal

Patates püresi kıvamına gelene kadar malzemeleri karıştırın. Maskeyi saçınıza uygulayın. Maske ıslanana kadar yaklaşık 20 dakika bekletin. Ardından maskeyi ılık suyla yıkayın.

ASPİRİN MASKESİ

Garip görünebilir, ancak aspirinin en bariz olanı dışında birçok kullanımı vardır. Bunların arasında salisilik asit içeriği sayesinde saç üzerindeki inanılmaz etkisi de var. Bununla birlikte, aspirin hala tıbbi bir ilaç olduğundan ve dikkatli kullanılmazsa zarar verebileceğinden bu yönteme dikkat edin. İhtiyacın olacak:

3-4 küçük aspirin tableti
Şampuan

Hepsi çok basit: 2 tableti ezin ve şampuanınızla karıştırın. Ardından karışımı saç derinize sürün ve birkaç dakika dinlendirin. Karışımı ılık suyla durulayın. Sonra aspirinin geri kalanını sadece ılık suyla tekrar kafa derinize sürün ve 10 dakika daha dinlendirdikten sonra tekrar iyice durulayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI MASKESİ

Hindistan cevizi yağı ve yumurta, saç uzaması için en etkili ve besleyici maddelerdir. İhtiyacın olacak:

2 yumurta
4 yemek kaşığı kolza tohumu yağı
2 kaşık hindistan cevizi yağı

En iyi sonuçları elde etmek için, saçınızın daima pürüzsüz, sağlıklı ve parlak kalmasını sağlamak için bu maskeleri haftada bir kullanmanızı öneririz.

KARBONAT MASKESİ

Saçınızı canlandırmanın ve daha önce hiç olmadığı gibi uzamasını sağlamanın belki de en kolay ama yine de süper etkili yolu karbonatlı bir şampuan yapmaktır. İhtiyacın olacak:

3 yemek kaşığı karbonat
9 yemek kaşığı su

Şampuanı saçınıza uygulayın ve köklerden uçlara doğru ilerleyin. 1-3 dakika bekletin ve iyice yıkayın. Bu kadar! İlk sonuçları bir hafta içinde görürsünüz ve en iyi etki, bir aylık düzenli kullanımın ardından elde edilir.

SOĞAN İLACI

500 gram bal
3 diş sarımsak
3 soğan
4 limon
200 gr keten tohumu yağı

Sarımsakları soyun blenderda limon ve soğanla karıştırın. Sonra keten tohumu ve balı ekleyin homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Karışımı bir kavanoza dökün, kapatın ve buzdolabında saklayın. Günde 3 defa yemeklerden 30 dakika önce bir çorba kaşığı tüketin.

Bu karışım saçlarınızın hızlıca uzamasını ve parlamasını sağlayacak. Emin olun sonucuna hayran kalacaksınız.


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