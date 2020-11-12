Soğan ilacını günde 3 defa, her yemekten önce tüketin! Öyle bir etkisi var ki...

Aloe vera yaprağını ortadan kesin ve doğrayın. Badem yağı ile karıştırın, karışımı saçınıza uygulayın ve bone takın. Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve ardından maskeyi ılık suyla yıkayın.

Aloe vera, çeşitli hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için iyi bir tedavi olarak bilinir. Bununla birlikte, bu bitki aynı zamanda saçı parlaklaştırabilir. Aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

Karışım pürüzsüz olana kadar tüm malzemeleri birleştirin. Maskeyi saçınızın köklerinden ucuna eşit şekilde uygulayın. Maske ıslanana kadar yaklaşık 20 dakika bekleyin. Ilık suyla yıkayın.

Bu egzotik meyve saç maskesi olarak da olumlu bir etkiye sahip. Aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

Saç maskesini uygulayın, küveti doldurun, mumları yakıp yoğun bir iş gününün ardından rahatlayın. Siz bunu hak ediyorsunuz!

1 büyük taze muz

1 tatlı kaşığı bal

Patates püresi kıvamına gelene kadar malzemeleri karıştırın. Maskeyi saçınıza uygulayın. Maske ıslanana kadar yaklaşık 20 dakika bekletin. Ardından maskeyi ılık suyla yıkayın.

ASPİRİN MASKESİ

Garip görünebilir, ancak aspirinin en bariz olanı dışında birçok kullanımı vardır. Bunların arasında salisilik asit içeriği sayesinde saç üzerindeki inanılmaz etkisi de var. Bununla birlikte, aspirin hala tıbbi bir ilaç olduğundan ve dikkatli kullanılmazsa zarar verebileceğinden bu yönteme dikkat edin. İhtiyacın olacak:

3-4 küçük aspirin tableti

Şampuan

Hepsi çok basit: 2 tableti ezin ve şampuanınızla karıştırın. Ardından karışımı saç derinize sürün ve birkaç dakika dinlendirin. Karışımı ılık suyla durulayın. Sonra aspirinin geri kalanını sadece ılık suyla tekrar kafa derinize sürün ve 10 dakika daha dinlendirdikten sonra tekrar iyice durulayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI MASKESİ

Hindistan cevizi yağı ve yumurta, saç uzaması için en etkili ve besleyici maddelerdir. İhtiyacın olacak:

2 yumurta

4 yemek kaşığı kolza tohumu yağı

2 kaşık hindistan cevizi yağı