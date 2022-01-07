Soğuk günlerde sıcacık kalmanızı sağlayacak tayt, içlik ve termal takım çeşitleri

Kışın hasta olma sebeplerimizden biri kat kat giyinmek! Soğuktan korunalım derken üst üste giydiğimiz kıyafetler; sıcak ortamda fazla terlememize ve soğuk ortamda ise üşümemize, böylece hasta olmamıza yol açıyor. Halbuki termal içlikler, en az üç katlı yapıya sahip olduğu için sıcak ve soğuk dengesini kurarak nem transferini sağlıyor. Böylece terinizi, teninizde kurumadan diğer katlara iletiyor ve iliklerinize kadar ısınmanıza imkan tanıyor. İşte; soğuk günlerde sıcacık kalmanızı sağlayacak tayt, içlik ve termal takım çeşitlerinden oluşan o liste:

1. Nefes aldıran bir termal tayt mı arıyorsunuz?

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Soğuklardan korunmak için giydiğiniz bir içlik, vücudunuzu sıkıştıran yapısıyla sizi bunaltabilir. Ayrıca bu durum, vücuttaki kan dolaşımına da olumsuz etki eder. Neyse ki MEETWEE markasının erkekler için termoaktif kumaştan tasarladığı bu termal tayt, nefes aldıran bir yapıya sahip. Pek çok alanda kullanabileceğiniz bu tayt ile avcılık, yürüyüş, koşu ve fitness yaparken bacaklarınız özgürce hareket edebilir. Ayrıca bu ürün, egzersiz sonrası kokuyu önleyen yapısıyla birçok erkeğin günlük yaşantısında pantolonunun altına giydiği vazgeçilmezleri arasında.

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2. Sporcuların dikkatine: Bu üst içlik, sizi yansıtıyor olabilir!

"Alacağım içliği her zaman ve her yerde kullanmak isterim." diye düşünüyorsanız DoReMi markasının erkek üst içlik modeli, tam aradığınız ürün olabilir. Çünkü bu içlikle hem spor yapabilir hem soğuktan korunabilirsiniz. Özellikle enerjik erkeklerin hızlı hareket temposuna özel tasarlanan bu ürün; yumuşak ve sağlıklı dokusuyla sizi sıcak tutmakla kalmaz, hareket anında vücudunuzda biriken terin de dışarı atılmasını sağlar. Vücut sıcaklığınızı dengede tutan DoReMi erkek üst içlik modeli; %46 polyester, %46 viskon ve %8 elastandan üretilir.

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3. Termal içlikte esneklik arayanlara özel üretim!

"Soğuk havalarda içime bir şey giydiğimde rahat hareket edemiyorum." diyenleri buraya alabilir miyiz? Bu derdinize derman olacak epey esnek bir ürün tavsiyemiz var: Lechnical Termal İçlik. Bu ürün, alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşur. Bu takımın hafif ve nefes aldıran kumaşının esnekliğini çok beğeneceksiniz. Hafifliği sayesinde vücudunuzda varlığını bile hissetmeyeceğiniz bu termal içlikle hareketlerinizde özgür olabilirsiniz. Takımın polar astarlı yumuşak yapısı, tüm kıyafetlerinizin altına rahatlıkla uyum sağlar ve sizi ısıtır.

Lechnical Termal İçlik'e ulaşmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

4. "Terim hızlı kurusun." diyenlerin ellerini görebilir miyiz?

Termal bir ürün seçerken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri, nemi içine hapsetmeyen ve hızlı kuruyan bir kumaşa sahip olması. "Bu ikisini bir arada nasıl bulabilirim?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin! Blackspade Termal Üst, bu konuda on numara. Çünkü bu ürünün kumaşı, nem transferi sağlayarak terin üzerinizde kurumasına engel olur. Ayrıca ürünün doğal lifleri sayesinde cildiniz kaşınmaz ve tahriş olmaz. Uzun kollu yuvarlak yaka tişört şeklindeki görünümüyle giysilerinizin içinden belli olmaz.

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5. Vücudunuzu sıkmadan saran yapısıyla fark yaratıyor!

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Soğuk havalardan korunmak için giydiğiniz içliklerde olması gereken bir diğer özellik de vücudunuzu sıkmadan sarması. Böylece giysilerinizin altında potluk yapmaz ve soğuk geçirmez. Vücudunuzu sarmayan, kıyafet altından belli olan ya da yıkadıktan sonra bollaşan bir ürün; ziyadesiyle hayal kırıklığı yaratabilir. Neyse ki Sazoley markasının alt ve üst içliği, kesim ve dikim konusunda tam bir profesyonel! Yumuşak dokuması ve her bedene uyum sağlayan rahat yapısı, bu ürünün sizin için tasarlandığının kanıtı!

Soğuklarda sizi sıcacık bir şekilde sarmalayacak bir ürün istiyorsanız burayı inceleyebilirsiniz.

6. Alerjik bir bünyeniz varsa bu takımlar tam size göre!

Şu dondurucu soğuklarda en büyük düşmanınız ya da en sadık dostunuz giydiğiniz bir içlik olabilir! Çünkü bazen giydiğiniz ürün, siz farkında olmadan teninizde alerjiye, kaşıntıya ya da tahrişe sebep olabilir. Ama endişelenmeyin! Alerjik bünyeye sahip kişilere uygun olarak üretilen Thermoform markasının iki parçadan oluşan içlik takımı, tüm endişelerinizi silip süpürecek! Hem erkeklere hem kadınlara uygun tasarlanan bu takım, en zorlu kış koşullarında bile vücut sıcaklığınızı ideal seviyede tutarak üşümenize engel olur. Ayrıca optimum taşıma ve hareket konforu sağlar.

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7. Hamileler için de termal tayt olduğunu biliyor muydunuz?

Karnınız büyümeye başladığı için ne alsanız üzerinize olmuyor mu? Sıkı durun! Jawien Termal Hamile Taytı, sizi bu dertten kurtarmaya geliyor. Soğuklarda hem sizi hem bebeğinizi sıcacık tutacak olan bu taytı; sadece kış aylarında değil, sıcak ve nemli hava koşullarında bile giyebilirsiniz. Esnek kumaşı, karnınıza baskı yapmadan cildinizi yumuşacık bir şekilde sarar ve soğuk geçirmez. Ayrıca bu tayt, nefes aldıran esnek yapısı ile dans ve yoga yapmaya da uygun.

Bebeğiniz yoldaysa bu ürünü satın almak için çok düşünmeyin deriz, hemen buraya tıklayarak modeli inceleyebilirsiniz.

8. Size bir ömür yoldaş olacak bir model

Sürekli yeni bir içlik almaktan bıktınız ve uzun ömürlü bir model mi arıyorsunuz? Öyleyse %75 Avustralya merinos yününden üretilen Hasyün Alt İçlik modeli, dayanıklı yapısıyla size uzun süre eşlik edebilir. Erkeklere özel tasarlanan bu alt içlik, yün içeriği ile teri dışarı atarak sizi kuru tutar. Böylece vücut sıcaklığınızın dengede kalmasını sağlayarak soğuk kış aylarını üşümeden geçirmenize imkan tanır. Kuru temizlemeye uygun olmayan ürünü elde ve maksimum 30 derecede yıkayabilirsiniz.

Hasyün Erkek Yün Alt İçlik modeli için burayı inceleyebilirsiniz.

9. Hem külotlu çorap hem tayt mı?

1589 yılında ilk ipek çorabı giyen Kraliçe Elizabeth'ten beri eskimeyen modeller, bir devrim niteliğindeki yeniliklerle kadınların hala en kıymetli hazinesi konumunda! Hoş, yenilikler olmasa bile dondurucu soğuklara rağmen ten çoraplar kadınların daima göz bebeği, değil mi? Eğer siz de aynı fikirdeyseniz hem külotlu çorap hem termal tayt özelliği taşıyan şeffaf görünümlü bu model, soğuk havalarda favoriniz olabilir! İçi polar yün; dışı yarı saydam görünümünde olan bu termal tayt sayesinde etek ve elbiselerinizden kışın bile vazgeçmek zorunda değilsiniz.

Siz de "Ten çoraplarım olmadan asla!" diyenlerdenseniz buraya tıklayabilirsiniz!

10. Yağmurda sırılsıklam olmak, tarihin tozlu sayfalarına karışıyor!

Bazen hafifçe atıştıran bir yağmur, kıyafetlerinizi sırılsıklam yapabilir. Özellikle o gün çalışacaksanız soğuk kış aylarında ıslak kıyafetlerle işe gitmek, sizi hasta edebilir. Neyse ki suya karşı dayanıklı kumaştan üretilen Baleaf Termal Tayt kurtarıcınız olabilir. 4,4 °C'nin altındaki sıcaklıklara karşı dayanıklı olarak üretilen bu taytı işte, yogada, koşuda, yürüyüşte ve hatta kayakta bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Taytın arkasında akıllı telefonunuzu güvenle koyabileceğiniz fermuarlı iki de cep bölmesi var.

Daha ne olsun? Haydi, buyurun!

