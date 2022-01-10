KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Soğuk kış günlerinde sizi virüslerden koruyan bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları...

Soğuk kış günlerinde sizi virüslerden koruyan bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları...

10.01.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalar soğudukça insan bedeninin işleyişi yavaşlamaya başlıyor. Bu sayede vücut soğuk havayla mücadele etmeyi başarıyor. Ancak yavaşlayan metabolizma, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hastalıklara kapı açılmasına sebep olabiliyor. İşte bu yazımızda bağışıklık sisteminizi güçlendirerek bedeninizi kış günlerine hazırlamanıza yardımcı olacak tüyolardan bahsedeceğiz.

Soğuk kış günlerinde sizi virüslerden koruyan bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları...

Bağışıklık sistemi, vücuda giren yabancı maddelere karşı savaşarak vücudu hastalıklardan korumaya çalışan bir sistem. Dolayısıyla bu sistemi korumaya yönelik hareket etmemiz gerekiyor. Özellikle soğuyan havayla birlikte hastalanmaya daha meyilli olunan şu zamanlarda vücudun virüs ve mikroplara karşı verdiği savaşı kazanabilmesinin tek yolu, bağışıklık sistemini güçlendirmek! İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olacak tüyolar...

DENGELİ BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Bağışıklık sisteminin zayıflamasının temel sebebinin kötü beslenme alışkanlıkları olduğu biliniyor. Bu sebeple bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yılın her mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin.

  • Güçlü bir bağışıklık sistemi için antioksidan, A, C ve E vitaminleri, çinko, folik asit ve omega 3 açısından yüksek değerlere sahip gıdalardan gerekli miktarda tükettiğinizden emin olun.

  • Paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.

  • Her zaman mevsiminde yetiştirilmiş taze gıdalar tüketin.

YETERLİ MİKTARDA C VİTAMİNİ ALIN

Yüksek oranda antioksidan kaynağı olan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlarla savaşmanıza yardımcı olur. Kış günlerinde C vitamini deposu olan kuşburnu, soğan, yeşil ve kırmızı biber, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, karnabahar, turunçgiller ve kivi gibi gıdalar tüketmeye özen gösterin.

KALİTELİ UYUDUĞUNUZDAN EMİN OLUN

Her gün 7-8 saat boyunca deliksiz ve kaliteli uyuduğunuzdan emin olmalısınız. Çünkü kalitesiz bir uyku, bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olarak hastalıklara kapı aralıyor. Mümkünse her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmaya özen göstermeli, teknolojik cihazlardan uzak karanlık bir odada uyumalısınız.

HER YAŞTA EGZERSİZ ŞART

Yaşınıza ve günlük rutininize bağlı olarak kendinize bir egzersiz programı oluşturun. Yürümek, koşmak ve ip atlamak gibi basit egzersizlere zaman ayırarak bedeninizin hareket etmesini sağlayın.

SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN

Her gün en az 2 litre su içmeye özen gösterin. Su, vücudun direncinin artmasına ve bağışıklık sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasına katkı sağlıyor. Bu yüzden su içmek için sadece susamayı beklemeyin, günlük hedefinize ulaşmaya çalışın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İşte ev yapımı antibakteriyel el dezenfektanı tarifleri...İşte ev yapımı antibakteriyel el dezenfektanı tarifleri...
Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

Kabuğu kendisinden değerli! Artık çöpe atmayı bırakacaksınız

Kabuğu kendisinden değerli! Artık çöpe atmayı bırakacaksınız

Değişim ve yenilikler kapıda! Aşk hayatınızdaki gelişmeler...

Değişim ve yenilikler kapıda! Aşk hayatınızdaki gelişmeler...

Adeta şifa kaynağı! Alerjisi olanlar...

Adeta şifa kaynağı! Alerjisi olanlar...

Sabah uyanınca tadı olmayanlar için uyku açma yöntemleri

Sabah uyanınca tadı olmayanlar için uyku açma yöntemleri

İlginizi Çekebilir

200 TL altına kullanışlı ve şık kazak ve sweatshirt modelleri

200 TL altına kullanışlı ve şık kazak ve sweatshirt modelleri

Yalnızca 5 dakika yetiyor! Öyle bir faydası var ki...

Yalnızca 5 dakika yetiyor! Öyle bir faydası var ki...

Rüzgara dayanıklı ve kompakt!

Rüzgara dayanıklı ve kompakt!

Şansınız artacak! 2022 balık burcunu neler bekliyor?

Şansınız artacak! 2022 balık burcunu neler bekliyor?

Cilt lekelerinden bir türlü rahat edemeyenler için ipuçları

Cilt lekelerinden bir türlü rahat edemeyenler için ipuçları

Ünlülerin sırrı! Cildinizin pürüzsüz olması için...

Ünlülerin sırrı! Cildinizin pürüzsüz olması için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.