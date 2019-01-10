HABER

Soğukta girdiği kamyonetin motor bölümünde sıkışan kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:21 | Son Güncelleme

ISPARTA'da soğuktan korunmak için kamyonetin motoruna giren yavru kedi, aracın çalıştırılması sonucu kayışların arasına sıkışarak yaralandı.

Soğukta girdiği kamyonetin motor bölümünde sıkışan kedi kurtarıldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da soğuktan korunmak için kamyonetin motoruna giren yavru kedi, aracın çalıştırılması sonucu kayışların arasına sıkışarak yaralandı. İtfaiyenin uzun uğraş sonucu kurtardığı kedi, korumaya alındı.
Soğuk havanın etkisini gösterdiği Isparta'da bir ekmek fırınının çalışanı, bu sabah ekmek taşınan kamyoneti çalıştırdıktan bir süre sonra araçtan kedi sesi geldiğini duydu. Aracı kontrol ettiğinde motor bölümündeki kayışların arasına sıkışan ve yaralanan bir yavru kedi olduğunu gören sürücü, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine gelen Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraş sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sol arka bacağından yaralanan kedi veterinerler tarafından alınarak Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülerek korumaya alındı. Soğuk havadan korunmak için kamyonetin motoruna sığındığı tahmin edilen kedinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Soğukta girdiği kamyonetin motor bölümünde sıkışan kedi kurtarıldıSoğukta girdiği kamyonetin motor bölümünde sıkışan kedi kurtarıldıSoğukta girdiği kamyonetin motor bölümünde sıkışan kedi kurtarıldı

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Belediyenin topladığı 'kayıp köpekler' için soruşturmaBelediyenin topladığı 'kayıp köpekler' için soruşturma
Öğrenciler Mehmetçik için atkı ve bere ördüÖğrenciler Mehmetçik için atkı ve bere ördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

AK Parti'den Palu ailesi yorumu!

AK Parti'den Palu ailesi yorumu!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

Mariam Kavakçı ile ilgili olay sözler! 'Bu fotoğraflar...'

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu! İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.