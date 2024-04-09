ŞOK'a kamp sandalyesi geliyor! İşte 10 Nisan 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan ŞOK'un 10 Nisan 2024 tarihli Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yayınlandı. 16 Nisan'a kadar geçerli olan Katalog'ta en çok dikkat çeken kamp ve piknik ürünleri oldu. Gıdadan hijyene, küçük ev aletlerinden ev yaşam ürünlerine kadar pek çok farklı ürünün de yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. ŞOK'ta bu hafta ne fırsatlar var diye merak ediyorsanız ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'na bakmadan geçmeyin!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kamp sandalyesi 249 TL!

Kamp Sandalyesi 249 TL

Desenli Kamp Sandalyesi 269 TL

Katlanır Ahşap Bistro Set 1.999 TL

Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 249 TL

Kamp Taburesi 69,95 TL

40x40 cm Minder 39,95 TL

Beyaz Mermer / Ahşap Desen Piknik Masası 349 TL

Lenita Pratik Sehpa 199 TL

Piknik Hasırı 249 TL

Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 399 TL

Çek Bırak Spor Araba 49,95 TL

Havalı Top Atar 249 TL

Gokidy Bebek Seti 69,95 TL

6 Teker Kamyon Çeşitleri 59,95 TL

Robot Oyuncak Süpürge 399 TL

Aksesuarlı / Petli Bebek Seti 119 TL

Piknik mevsimi geldi, ihtiyaç duyacağınız ürünler burada!

1,2 litre Pompalı Termos 299 TL

1,9 litre Pompalı Termos 329 TL

Börek-Pasta Taşıma Kabı 99,95 TL

Lovely Lüx Piknik Set 99,95 TL

3'lü Servis Seti 24,95 TL

Petcom 3 Katlı Beslenme Kutusu 139 TL

Coolbox Silikon Basmalı Buzluk 24,95 TL

200 cc Sahil Kupa 19,95 TL

Silikon Dondurma Kaşığı 34,95 TL

6'lı Sahil Büyük Çay Bardağı 59,95 TL

6'lı Sahil Çay Bardağı 34,95 TL

6'lı Sahil Su Bardağı 46,95 TL

Titiz Snowy Dondurma Kabı 29,95 TL

400 ml Pipetli Bardak 19,95 TL

Papatya Kase / Bardak / Kayık Tabak 12,90 TL

20'li Saroz Plastik / Karton Bardak 12,95 TL

10'lu Saroz Plasitk Çatal / Kaşık 7,95 TL

10'lu Saroz Plastik Tabak 19,95 TL

Saroz Karton Tabak 17,95 TL

5 Gözlü Baratlık 49,95 TL

Metal Servis Maşası Çeşitleri 59,95 TL

Alüminyum Yağ Sıçratmaz Rüzgar Engelleyici 79,95 TL

Metal 2 Katlı Raf 129 TL

Büyük Izgara Teli 79,95 TL

2 kg Bio Mangal Kömürü 99,95 TL

140x140 cm PVC Masa Örtüsü 84,95 TL

100x140 cm PVC Masa Örtüsü 74,95 TL

140x140 cm Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL

Çöp Şiş 19,95 TL

Çok Amaçlı Piknik Örtüsü 39,95 TL

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde süper fiyatlar

Elidor Onarıcı Bakım Şampuan 89,50 TL

Difaş Biocare Tarak Çeşitleri 23,50 TL

Duru Moods Güzellik Sabunu Çeşitleri 59,90 TL

Bebem Natural Ultra Fırsat Paketi 209 TL

Gillette Mach 3 Tıraş Makinesi +Tıraş Jeli 279 TL

Gillette Blue3 Comfort 3 Bıçak 111 TL

Gillette Permatik Tekli 52,25 TL

Arko Men Tıraş Kolonyası 59,90 TL

Arko Men Klasik Tıraş Köpüğü 58,75 TL

Arko Men Klasik Tıraş Jeli 66,90 TL

Arko Men Cool Tıraş Kremi 42,25 TL

Komili Islak Mendil 34,50 TL

Felix Tavuklu Kedi Maması 12,90 TL

Gourmet Gold Kıyılmış Sığır Etli Yaş Mama 16,75 TL

Sitil Ayakkabı Temizleme Solüsyonu/ Parlatma Süngeri 19,95 TL

Sarı/Mavi Güç Sprey 59,50 TL

Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey 44,90 TL

Hijyen Paketi Mikrofiber Bez Hediyeli 68,90 TL

Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 38,50 TL

Bingo Matik 299 TL

Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti 425 TL

Fairy Bulaşık Deterjanı Limon Kokulu 139 TL

Sallanır sandalye 1799 TL!

Luva Vitrin 3.999 TL

Luva Yemek Masası 2.199 TL

Luva TV Ünitesi 3.299 TL

Luva Konsol 4.599 TL

Luva 3 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 5.999 TL

Doly Mini Dolap 1.699 TL

Sallanır Sandalye 1.799 TL

Makyaj Masası 1.599 TL

Modern Çiçeklik Sehpa 799 TL

Masa Sandalye Takımı 3.699 TL

Elif Puf 799 TL

Puflu Ayakkabılık 1.699 TL

3 Katlı Modern Ayakkabılık 1.299 TL

Küçük ev aletlerinde peşin fiyatına 6 taksit

Onemoon Airfryer 3,5 Litre Yağsız Fritöz 1.559 TL

Yui M200 Multi Fonksiyonel Stand Mikser 5.999 TL

Wiami Airfryer 7 Litre Akıllı Yağsız Hava Fritözü 3.299 TL

Orbus Hortum 5 Metre Şerit Led Amber/Beyaz/Gün Işığı 399 TL

Orbus Uzaktan Renk Değiştiren Şerit Led 229 TL

Yui M18 3'ü 1 Arada Retro Smoothie Blender Seti 1.229 TL

Yui 5i 1 Arada Saç Şekillendirici 1.069 TL

Yui 5'i 1 Arada Otomatik Doğrama ve Öğütücü Makinesi 1.299 TL

Yui M50 Fritöz 2.699 TL

Yui A2 Pro Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.899 TL

Yui X24 Pro Plus 14 Km Hız 120 Kg Kapasiteli Taşınabilir ve Katlanabilir Yürüyüş Bandı 8.999 TL

Mobilyalarda ücretsiz kargo ile teslimat fırsatı

Çok Amaçlı 4 Bölmeli Dolap 1.799 TL

3 Kapaklı Gardırop 3.699 TL

Çok Amaçlı Orta Bölmeli Dolap 1.899 TL

Portmanto 3.299 TL

Stor Kapaklı Dolap 649 TL

3 Ayaklı Tabure 599 TL

Çok Amaçlı Dolap 1.699 TL

Yum Konsol 1.449 TL

Fonksiyonel Bebek Beşiği 2.099 TL

Yum Masa + Sandalye 1 Sandalye 1.099 TL

Yum Masa + Sandalye 2 Sandalye 1.349 TL

FLora Çiçeklik Sehpa 899 TL

Kalpli Puf 749 TL

Çekmeceli Ekmeklik 1.099 TL

Sofis Tekli Koltuk 5.899 TL

Power Oyuncu Masası 2.599 TL

Estina Çalışma Koltuğu 2.499 TL

Work Şef Çalışma Koltuğu 1.999 TL

Ve 1000 win kazanma şansı!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





