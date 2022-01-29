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  4. Sokak hayvanlarının mamasını çalan kişi güvenlik kameralarına yakalandı

Sokak hayvanlarının mamasını çalan kişi güvenlik kameralarına yakalandı

29.01.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de sokak hayvanları için kaldırıma bırakılan mamayı kendi poşetine dolduran şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

MAMALARI POŞETİNE DOLDURDU

Sokak hayvanları için kaldırıma bırakılan mamanın, bir şahıs tarafından poşete doldurulması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın, mamanın olduğu yerde bir süre bekleyerek montunun cebinden poşet bulmaya çalıştığı görüldü. Daha sonra kaldırımda bulunan kabın yanına gelen şahıs, sokak hayvanları için bırakılan mamayı kendi poşetine doldurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Çevrede yaşayan vatandaşların iddiasına göre aynı şahıs, zaman zaman farklı alanlarda bulunan mamaları da topladığı belirtiliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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