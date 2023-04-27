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Sokak müzisyeni şarkı söylerken yanına geldi ve... Mikrofonu kendisine çekti! Cengiz Kurtoğlu 'Yorgun Yıllarım' performansı gündem oldu

27.04.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir kadının şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Sokak müzisyeninin yanına gelip Cengiz Kurtoğlu'nun 'Yorgun Yıllarım' adlı şarkısını seslendiren kadının yorumu büyük beğeni aldı. Kayıt altına alınan o anlarda kadının 'Yorgun Yıllarım' performansının büyük alkış topladığı görüldü.

Sokak müzisyeni şarkı söylerken yanına geldi ve... Mikrofonu kendisine çekti! Cengiz Kurtoğlu 'Yorgun Yıllarım' performansı gündem oldu

Sosyal medya, bir sokak müzisyeninin yanında Cengiz Kurtoğlu'nun 'Yorgun Yıllarım' adlı parçasını seslendiren kadını konuşuyor. Kısa sürede viral olan videoda sokak müzisyeninin yanına gelen kadının, mikrofonu kendisine çekerek şarkı söylediği görüldü.

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'YORGUN YILLARIM' PERFORMANSI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kadının büyük beğeni toplayan performansı kameralar tarafından kaydedildi. Şarkı söyleyen kadının performansına hem o an orada bulunan dinleyicilerden alkış geldi, hem de görüntüler, kadının yorumunu beğenen sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça paylaşıldı.

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Kaydedilen o anlarda, ortamda 'Bravo' seslerinin yükseldiği de duyuldu.

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