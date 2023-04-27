Sokak müzisyeni şarkı söylerken yanına geldi ve... Mikrofonu kendisine çekti! Cengiz Kurtoğlu 'Yorgun Yıllarım' performansı gündem oldu

Sosyal medya, bir sokak müzisyeninin yanında Cengiz Kurtoğlu'nun 'Yorgun Yıllarım' adlı parçasını seslendiren kadını konuşuyor. Kısa sürede viral olan videoda sokak müzisyeninin yanına gelen kadının, mikrofonu kendisine çekerek şarkı söylediği görüldü.

'YORGUN YILLARIM' PERFORMANSI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kadının büyük beğeni toplayan performansı kameralar tarafından kaydedildi. Şarkı söyleyen kadının performansına hem o an orada bulunan dinleyicilerden alkış geldi, hem de görüntüler, kadının yorumunu beğenen sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça paylaşıldı.

Kaydedilen o anlarda, ortamda 'Bravo' seslerinin yükseldiği de duyuldu.