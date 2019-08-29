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Sokak ortasındaki çatışma araçta da devam etti! Birbirlerine mermi yağdırdılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 04:13 | Son Güncelleme

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Akpınar Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü Akpınar Meydanı'nda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Karşılıklı birbirlerine silahla ateş açan şüpheliler ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce araçlarla kaçmaya çalıştı. Seyir halinde iken karşılıklı olarak birbirlerine ateş açmaya devam eden şüpheliler polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakika kovalamaca sonucunda Üçbağlar Mahallesi Muhtar Sokak içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Araçlara kurşunların isabet ettiği olayda 3 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri olaya karışan araçlarda detaylı inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya silahlı çatışma

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