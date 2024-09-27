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Sokak sokak gezince halkın tepkisini çekti! Protesto savunması yeterli olmadı: Bazı erkekler gözlerini kapattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.09.2024 11:28
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Hindistan'ın Indore bölgesinde kaydedilen bir görüntü görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın üstsüz bir şekilde şehrin kalabalık sokaklarında yürümeye başladı. Kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek için üstsüz eylem yaptığını ifade eden kadının hareketi sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Sokak sokak gezince halkın tepkisini çekti! Protesto savunması yeterli olmadı: Bazı erkekler gözlerini kapattı

Hindistan'ın Indore bölgesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Görüntülerde kalabalık pazar yerlerinde sadece iç çamaşırı giymiş bir şekilde dolaşan bir kadını gören yerel halk şoke oldu.

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Yerliler telefonlarını çıkarıp kızın videolarını çektiler. Daha sonra videolar kısa sürede internette viral oldu. Görüntülerde bazı erkeklerin gözlerini kapattığı görüldü.

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Görüntülerin sosyal medyada tepkilere neden olmasından sonra genç kadın bir başka açıklama videosu yayınladı. Videosunda özür dileyen kadın eyleminin protesto amacı taşıdığını ifade etti.

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