Sokak sokak gezince halkın tepkisini çekti! Protesto savunması yeterli olmadı: Bazı erkekler gözlerini kapattı

Hindistan'ın Indore bölgesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Görüntülerde kalabalık pazar yerlerinde sadece iç çamaşırı giymiş bir şekilde dolaşan bir kadını gören yerel halk şoke oldu.

Yerliler telefonlarını çıkarıp kızın videolarını çektiler. Daha sonra videolar kısa sürede internette viral oldu. Görüntülerde bazı erkeklerin gözlerini kapattığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada tepkilere neden olmasından sonra genç kadın bir başka açıklama videosu yayınladı. Videosunda özür dileyen kadın eyleminin protesto amacı taşıdığını ifade etti.