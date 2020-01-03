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  4. Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesimi işkenceye döndü

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesimi işkenceye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sokak ortasın deve kesimi işkenceye dönüştü. Irak uyruklu olduğu belirtilen kasap, hayvanın aşına çuval geçirdikten sonra boynuna bıçak darbesi vurdu. Cep telefonu ile görüntülenen kesim sırasında, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu.

Şanlıurfa'da Irak uyruklu olduğu öğrenilen bir kasap iş yerine kesmek için 500 kilonun üzerinde deve getirdi. Mezbaha yerine deveyi iş yerinin önünde kesmek isteyen kasap, hayvanın başına çuval geçirdikten sonra boynuna bıçak darbesi vurdu.

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Cep telefonu ile de kaydedilen kesim sırasında ortalık kan gölüne dönerken, devenin dakikalarca can çekmesi tepkilere neden oldu.

215 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Çocukların gözü önünde yapılan kesimin ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kasaba 215 lira para cezası kesilerek iş yeri mühürlendi.

(DHA)

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Deve Sokak deve kesimi bıçak Şanlıurfa

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