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Söke Akçakoca’da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 17:24 | Son Güncelleme

Söke’ye bağlı Akçakoca Mahallesi’nde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Söke’ye bağlı Akçakoca Mahallesi’nde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Edinilen bilgiye göre, Söke’ye bağlı Akçakoca Mahallesi’ndeki atış poligonu yakınındaki zeytinlikte Saat: 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alandan ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 5 helikopter, 20 arazöz 8 su tankeri ve 3 dozerin müdahale ettiği yangına müdahale için itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

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