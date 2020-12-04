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Solan bitkiyi canlandırma yolu! Arap sabununu...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bitkiler bazen hassas ve nazlı olabiliyor. Her birinin farklı istekleri ve ihtiyaçları olduğundan dolayı bazen dillerini anlayamadığımız için küsüp solmalarına neden olabiliyoruz. Bitki canlandırma yöntemlerini yazımızda bulabilirsiniz.

Solan bitkiyi canlandırma yolu! Arap sabununu...

Sevdiğiniz birinden hediye olarak gelen ya da severek aldığınız bitkinin solması oldukça üzücü bir durum. Gün geçtikçe büyüyen, her daim canlı tutmak istediğiniz bitkileriniz ortamın çok sıcak ya da çok soğuk olması, fazla ya da az sulama gibi faktörlerden etkilenerek solabilir. Ancak canlandırmak için çeşitli yöntemler de yok değil...

GÜBRE

Bitkiniz solduysa saksısından dikkatli bir şekilde çıkarın. Köklerinde çürümeler varsa bunları bitkiyi zedelemeden temizleyin. Saksıya yeni toprak ve gübre ekleyin ve bitkiyi saksıya yerleştirin. Gübre içerdiği vitamin ve minerallerle bitkinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlayacaktır.

TOPRAĞI HAVALANDIRMA

Doğada toprağın içerisinde solucanlar ve böcekler yer alır. Bunlar toprak içinde hareket ederken toprağı havalandırarak aslında bitkiye fayda sağlar. Evlerimizde kullandığımız torf ve toprakların içerisinde solucan yer almadığından dolayı topraklar havalanmaktan mahrum kalırlar. Bunun için düzenli olarak toprağı metal bir bıçak ya da tahta bir kaşıkla havalandırmaya özen gösterin.

YAPRAK BAKIMI

Yaprakların üzerindeki tozları belirli aralıklarla temizlemeniz bitkinin fotosentez ve solunum yapmasını sağlayan porların açılmasını sağlayarak bitkinizin canlanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sararmış ya da büzüşmüş yaprakları dikkatli şekilde koparmak da bitkinin güçlenmesini sağlayacaktır.

METAL

Bitkilerin toprağına ekleyeceğiniz metaller topraktaki mineral zenginliğini artırarak bitkinizi canlandırıp geliştirecektir. Metal, çivi, bozuk para gibi çeşitli metalleri kullanabilirsiniz. Yalnız çivi kullanacaksanız saksı değişimi sırasında dikkatli olmakta fayda var. Paslanan çivi bitkinize yarar sağlıyorken size zarar verebilir.

KÜL

Kül eskiden kıyafet yıkamakta kullanılan maddelerden biri. Deterjan gibi temizleme özelliği olan kül, bitkinin köklerine zarar veren bakteri ve böcekleri ortadan kaldırmakta da kullanılır. Bunun için bitkinizi bulunduğu saksısından çıkarıp köklerine zarar vermeden temizleyin. Saksıdaki toprağı değiştirip toprağa bir miktar kül ekleyin ve tekrar bitkiyi bu saksıya yerleştirin. Bitkinin köklerinin iyileştiğini, böcek sorununun ortadan kalktığını ve bitkinizin canlandığını göreceksiniz.

BİTKİ ZARARLILARI

Bitkilerin üzerindeki böcekler yaprakları, gövdeyi veya kökleri etkileyerek bitkinin zarar görmesine neden olabilir. Bitki öz suyuyla beslenen böcekler bitkilerin kurumasına, yaprakları yiyen böcekler dolaylı olarak bitkinin solmasına ve kökleri yiyen böcekler de bitkinin zarar görmesi sonucunda topraktan yeterli su ve besini alamayarak ölmesine neden olabilir. Bitki zararlıları için tarım ilaçları kullanılabilir ancak bu ilaçların ev ortamında kullanılması size de zarar verebilir. Bunun için doğal tarifler kullanabilirsiniz. Suyla seyreltilmiş arap sabununu fısfıs yardımıyla böceklerin üzerine sıkabilirsiniz. Ya da su, kırmızı toz biber, sarımsak, bulaşık deterjanı ve sıvı yağ kullanarak bir karışım hazırlayıp yine böceklerin üzerine püskürterek kullanabilirsiniz.

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