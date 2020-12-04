Solan bitkiyi canlandırma yolu! Arap sabununu...

Sevdiğiniz birinden hediye olarak gelen ya da severek aldığınız bitkinin solması oldukça üzücü bir durum. Gün geçtikçe büyüyen, her daim canlı tutmak istediğiniz bitkileriniz ortamın çok sıcak ya da çok soğuk olması, fazla ya da az sulama gibi faktörlerden etkilenerek solabilir. Ancak canlandırmak için çeşitli yöntemler de yok değil...

GÜBRE

Bitkiniz solduysa saksısından dikkatli bir şekilde çıkarın. Köklerinde çürümeler varsa bunları bitkiyi zedelemeden temizleyin. Saksıya yeni toprak ve gübre ekleyin ve bitkiyi saksıya yerleştirin. Gübre içerdiği vitamin ve minerallerle bitkinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlayacaktır.

TOPRAĞI HAVALANDIRMA

Doğada toprağın içerisinde solucanlar ve böcekler yer alır. Bunlar toprak içinde hareket ederken toprağı havalandırarak aslında bitkiye fayda sağlar. Evlerimizde kullandığımız torf ve toprakların içerisinde solucan yer almadığından dolayı topraklar havalanmaktan mahrum kalırlar. Bunun için düzenli olarak toprağı metal bir bıçak ya da tahta bir kaşıkla havalandırmaya özen gösterin.