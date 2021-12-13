Zamanla grileşen tül perdelerinizi beyazlatmak artık hayal değil!

Gözünüz gibi baktığınız perdelerinizi gri ve cansız halde görmek canınızı sıkabilir. Dilediğiniz kadar yıkasanız da bazen perdelerinizi eski haline döndürmek zor olabilir. Artık endişelerinizi bir kenara bırakma vakti! Sizler için hazırladığımız püf noktaları inceleyerek perdelerinizi kısa sürede beyazlatabilirsiniz. İşte grileşen ve solan perdelerinizi beyazlatmak için kullanabileceğiniz birbirinden etkili ipuçları!
Perdelerinizi yıkadıktan sonra istediğiniz sonucu alamıyorsanız bir şeyleri yanlış yapıyor olabilirsiniz. Perdelerinizi çamaşır makinesinde yıkamadan önce bazı noktalara dikkat etmelisiniz.
Perdelerinizi makineye yerleştirmeden önce silkeleyerek üzerindeki tozlardan arınmasını sağlayın.
Kullandığınız deterjanın daha iyi nüfuz etmesi için perdelerinizi makineye tek tek atın.
Perdeleriniz fazla kirliyse makinede yıkamadan önce 4 kaşık sofra tuzuyla dolu 4-5 litre kadar sıcak suyun içinde, yaklaşık 5 saat kadar bekletin.
Perdelerinizi hassas ayarda yıkamaya dikkat edin. İdeal bir sonuç için 30 derecede yıkayabilirsiniz.
Klor içermeyen bir beyazlatıcı ekleyerek perdelerinizi yıkayabilirsiniz.
Perdelerinizi beyazlatmak için mutfaklarınızda bulunan toz şekerden faydalanabilirsiniz.
Çamaşır makinesine koyduğunuz perdenizin üzerine 2 tatlı kaşığı kadar toz şeker ekleyin ve makinenizi çalıştırın.
Her derde deva sirkeyi perdelerinizi beyazlatırken de kullanabilirsiniz. Deterjan gözüne bir ölçü sirke ekleyerek perdelerinizi makinede yıkayabilirsiniz.
Nişasta sayesinde perdelerinizi dilediğiniz beyazlığa kavuşturabilir, üstelik yumuşak ve kolay ütülenir hale gelmesini sağlayabilirsiniz.
Çamaşır makinenizde yıkadığınız perdeleri nişasta eklediğiniz ılık su dolu bir kapta 5-10 dakika bekletin.
Tıpkı toz şeker gibi bulaşık makinesi tabletini de çamaşır makinesine yerleştirdiğiniz perdelerin üzerine koyarak hassas programda yıkayabilir, tabletin perdelerinizde harikalar yaratmasını sağlayabilirsiniz.
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