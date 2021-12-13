Zamanla grileşen tül perdelerinizi beyazlatmak artık hayal değil!

Gözünüz gibi baktığınız perdelerinizi gri ve cansız halde görmek canınızı sıkabilir. Dilediğiniz kadar yıkasanız da bazen perdelerinizi eski haline döndürmek zor olabilir. Artık endişelerinizi bir kenara bırakma vakti! Sizler için hazırladığımız püf noktaları inceleyerek perdelerinizi kısa sürede beyazlatabilirsiniz. İşte grileşen ve solan perdelerinizi beyazlatmak için kullanabileceğiniz birbirinden etkili ipuçları!

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Perdelerinizi yıkadıktan sonra istediğiniz sonucu alamıyorsanız bir şeyleri yanlış yapıyor olabilirsiniz. Perdelerinizi çamaşır makinesinde yıkamadan önce bazı noktalara dikkat etmelisiniz.

Perdelerinizi makineye yerleştirmeden önce silkeleyerek üzerindeki tozlardan arınmasını sağlayın.

Kullandığınız deterjanın daha iyi nüfuz etmesi için perdelerinizi makineye tek tek atın.

Perdeleriniz fazla kirliyse makinede yıkamadan önce 4 kaşık sofra tuzuyla dolu 4-5 litre kadar sıcak suyun içinde, yaklaşık 5 saat kadar bekletin.

Perdelerinizi hassas ayarda yıkamaya dikkat edin. İdeal bir sonuç için 30 derecede yıkayabilirsiniz.

Klor içermeyen bir beyazlatıcı ekleyerek perdelerinizi yıkayabilirsiniz.

Daha etkili bir sonuç için yıkama sonrasında 2 kaşık yemek sodası eklenmiş soğuk suyla durulayabilirsiniz.

TOZ ŞEKERİ DENEYİN

Perdelerinizi beyazlatmak için mutfaklarınızda bulunan toz şekerden faydalanabilirsiniz.

Çamaşır makinesine koyduğunuz perdenizin üzerine 2 tatlı kaşığı kadar toz şeker ekleyin ve makinenizi çalıştırın.

Yıkanan perdelerinizi makineden çıkardığınızda bembeyaz olduklarını göreceksiniz.

SİRKEYLE BEMBEYAZ PERDELERE KAVUŞUN

Her derde deva sirkeyi perdelerinizi beyazlatırken de kullanabilirsiniz. Deterjan gözüne bir ölçü sirke ekleyerek perdelerinizi makinede yıkayabilirsiniz.

Sirke sayesinde hem perdelerinizi beyazlatabilir hem yumuşacık olmalarını sağlayabilirsiniz.

PERDELERİNİZİ NİŞASTAYLA BEYAZLATIN

Nişasta sayesinde perdelerinizi dilediğiniz beyazlığa kavuşturabilir, üstelik yumuşak ve kolay ütülenir hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Çamaşır makinenizde yıkadığınız perdeleri nişasta eklediğiniz ılık su dolu bir kapta 5-10 dakika bekletin.

Daha sonra temiz suyla perdelerinizi durulayın.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİNİ DENEYİN

Tıpkı toz şeker gibi bulaşık makinesi tabletini de çamaşır makinesine yerleştirdiğiniz perdelerin üzerine koyarak hassas programda yıkayabilir, tabletin perdelerinizde harikalar yaratmasını sağlayabilirsiniz.



