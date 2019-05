Soma’da 301 madenci dualarla anıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde 5 yıl önce gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci Soma Maden Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı. İlk günkü gibi acıları taze olan gözü yaşlı ailelere seslenen Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Maden kazasının yaşandığı ilk andan itibaren Devletimizin bütün imkanları seferber edildi. Maden şehitlerimizin yakınları da bizlere emanet, her zaman onların yanlarındayız." dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Soma’da 13 Mayıs 2014 günü meydana gelen ve 301 madencinin şehit olduğu maden kazasının anma etkinliklerine katıldı. Soma 301 Madenci Şehitliği’nde yapılan anma törenine Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Basevirgen, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Müftüsü Sinan Cihan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ahmet Deniz ve beraberindekiler şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp şehitler için dua etti. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Deniz, ailelerin acılarını paylaştı.

301 maden şehidinin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunurken, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan okunan hatimlerin duasını yaptırdı.

Ailelerle sohbet ederek acılarını paylaşan ve böyle acıların olmamasını temenni eden Vali Ahmet Deniz, “13 Mayıs 2014 tarihinde Cumhuriyet Tarihimizin en büyük hadiselerinden birini yaşadık. Maden kazasının yaşandığı ilk andan itibaren Devletimizin bütün imkanları seferber edildi. Maden şehitlerimizin yakınları da bizlere emanet, her zaman onların yanlarındayız. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin, acılı ailelerimize de sabır versin.” dedi.

Daha sonra Vali Deniz ve beraberindekiler şehitlikteki törenin ardından, Soma Ulu Camisi’nde maden şehitleri için okutulan mevlit programına katıldı.