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Soma'dan deprem bölgesine 100 ton kömür yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 20:30 | Son Güncelleme

Soma'dan deprem bölgesine 100 ton kömür yardımı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik A.Ş, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 100 ton kömür yardımında bulundu.

Soma Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Soma Kamyon Garajı'nda düzenlenen törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 41 vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından devletin, kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin depremzedelere yardım için hızlı bir şekilde harekete geçtiğini söyledi.

Elazığ'da yiyecek ve barınmanın yanında en çok ısınma ihtiyacının ortaya çıktığını dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"Soma'da faaliyette bulunan İmbat Madencilik A.Ş. depremzedelere 100 ton kömür yardımında bulundu. Kömürün deprem bölgesine taşınmasını da Soma Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ücret almadan yapıyor. 100 ton kömür, deprem bölgelerindeki sosyal yardımlaşma vakıflarına teslim edilecek. İmbat Madenciliğe ve kooperatifimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah hayırlarını kabul etsin."

Soma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından önümüzdeki günlerde deprem bölgesine 20 ton kömür gönderileceğini hatırlatan Özkan, onun da nakliyesinin ücretsiz bir şekilde yine Soma Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından yapacağını aktardı.

Konuşmanın ardından dua edildi ve kömürleri taşıyan 4 tır, Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıktı.

Törene, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, İmbat Madencilik A.Ş. Genel Koordinatörü Gökalp Büyükyıldız, Soma Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Yağcı ve diğer ilgililer katıldı.

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