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Son Dakika: 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

10.11.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27 bin 259 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

10 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 513 oldu.

"BÜYÜK SONUÇLARA YOL AÇACAKTIR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar." dedi.

10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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9 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (9 Kasım) koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 28 bin 662 olarak açıklanmıştı.

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