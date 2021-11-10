Son Dakika: 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

10 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 513 oldu.

"BÜYÜK SONUÇLARA YOL AÇACAKTIR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar." dedi.

Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar. pic.twitter.com/AACHsgiII7 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2021

10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

9 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (9 Kasım) koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 28 bin 662 olarak açıklanmıştı.





