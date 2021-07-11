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Son Dakika: 11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

11.07.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 261 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Çanakkale ve Kırklareli oldu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için bir an evvel aşınızı olun." dedi.

Son Dakika: 11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

11 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son bir haftada 5 milyon 131 bin 997 aşı yapıldıTürkiye'de son bir haftada 5 milyon 131 bin 997 aşı yapıldı

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

Bir günde toplam 222 bin 68 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 242 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,63 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 738 bin 829’a yükseldi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 331 bin 801 aşı uygulandı.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,0 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 30,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Şırnak ve Ağrı takip etti.

"KONTROL ALTINDA TUTMAK GÜÇLEŞİYOR"

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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10 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 5 bin 530 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı
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