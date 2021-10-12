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Son Dakika: 12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

12.10.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 237 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 33 bin 860 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." dedi.

Son Dakika: 12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

12 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 30 bin 110 oldu. 29 Nisan 2021'de vaka sayısı 37 bin 674, vefat sayısı 339 olarak açıklanmıştı. O tarihten sonra en yüksek vaka sayısı bugün kaydedildi.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı, 112 milyon 941 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 274 bin 468 doz aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"KAYIPLARIMIZIN ÇOĞU TAM DOZ AŞI OLMAYANLAR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı.

12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (11 Ekim) koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 30 bin 563 olarak açıklanmıştı.

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