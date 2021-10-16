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Son Dakika: 16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

16.10.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 28 bin 537 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." dedi.

Son Dakika: 16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

16 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 611 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,09, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,34 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 862 bin 236'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 152 bin 703 doz aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"UMULANIN AKSİNE, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZ ARASINDA AŞILANMA ORANI DÜŞÜK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." ifadelerini kullandı.

16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Ekim) koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 30 bin 694 olarak açıklanmıştı.

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