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Son Dakika: 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

16.05.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 16 Mayıs Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 1254 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 16 Mayıs 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 1154 olarak açıklanmıştı.

15v

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