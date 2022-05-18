HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son Dakika: 18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

18.05.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 18 Mayıs Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 1443 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 18 Mayıs 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

18m

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 1608 olarak açıklanmıştı.

17m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla açıklarında korkutan deprem!Muğla açıklarında korkutan deprem!
Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Kaos yaratmak istiyorsunuzEkrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Kaos yaratmak istiyorsunuz
Atatürk Havalimanı'yla ilgili o detayı duyurdu!Atatürk Havalimanı'yla ilgili o detayı duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol için Maduro’nun kapısını çaldılar…

Petrol için Maduro’nun kapısını çaldılar…

9 yılın ardından ilk! Bakan Nebati...

9 yılın ardından ilk! Bakan Nebati...

Bakan Soylu'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası! 'Ne dediğini biliyorum'

Bakan Soylu'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası! 'Ne dediğini biliyorum'

Çok konuşulacak iddia! Peş peşe gelen telefonlardan sonra...

Çok konuşulacak iddia! Peş peşe gelen telefonlardan sonra...

Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı!

Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı!

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

İlginizi Çekebilir

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

132 kişiye mezar olmuştu! Kazanın nedenine dair şaşırtan iddia

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.