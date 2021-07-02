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Son Dakika: 2 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

02.07.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 4 bin 891 oldu. Tabloda düne göre can kaybı artarken vaka sayısı azaldı. İşte 2 Temmuz koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 2 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

2 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 461 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 697 oldu, 5 bin 352 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 305 bin 856'ya yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 236 bin 294'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, vefat sayısı da 49 bin 829 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

2 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 288 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı
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