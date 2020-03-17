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  4. Son dakika! 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

Son dakika! 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 22:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB),2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileri bir tarihe kadar ertelendiğini duyurdu.

Son dakika! 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır. Yedek Subay ve yedek Astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi Erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’inci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir” denildi.

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MSB Son dakika bedelli askerlik

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