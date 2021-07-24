HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 24 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

24.07.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 12 bin 381 oldu. Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 24 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

24 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

İŞTE 24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

24

Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan vaka artışıyla ilgili açıklamaBilim Kurulu Üyesi İlhan'dan vaka artışıyla ilgili açıklama

BAKAN KOCA: BU DURUM HASTANEYE YATIŞLARA DA YANSIYABİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin.

23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 11 bin 94 olarak açıklanmıştı.

23

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyorMarmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyor
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını!Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Şaşkına çeviren anlar! Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Şaşkına çeviren anlar! Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Asya Kaplan Sivrisineği tehdidi! İstanbul'dan sonra şimdi de...

Asya Kaplan Sivrisineği tehdidi! İstanbul'dan sonra şimdi de...

Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan vaka artışıyla ilgili açıklama

Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan vaka artışıyla ilgili açıklama

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.