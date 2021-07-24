Son Dakika: 24 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

24 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

İŞTE 24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: BU DURUM HASTANEYE YATIŞLARA DA YANSIYABİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin.

Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/53MqAR5VvO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2021

23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 11 bin 94 olarak açıklanmıştı.



