Son Dakika: 26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

26 Temmuz 2021 koronavirüs verileri açıklandı. 26 Haziran'da vaka sayısı 5 bin 266 olarak açıklanmıştı. Bugün açıklanan vaka sayısının 16 bin 809 olmasıyla beraber vaka sayısı bir ay içinde 3 kat artmış oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı. 24 saat içinde 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." açıklamasını yaptı.

Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/h04jKF887Z — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 26, 2021

26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (25 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 14 bin 230 olarak açıklanmıştı.



