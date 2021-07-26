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Son Dakika: 26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

26.07.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Temmuz Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 16 bin 809 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. " ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

26 Temmuz 2021 koronavirüs verileri açıklandı. 26 Haziran'da vaka sayısı 5 bin 266 olarak açıklanmıştı. Bugün açıklanan vaka sayısının 16 bin 809 olmasıyla beraber vaka sayısı bir ay içinde 3 kat artmış oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı. 24 saat içinde 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." açıklamasını yaptı.

26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

26 temmuz

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (25 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 14 bin 230 olarak açıklanmıştı.

25 TEMMUZ


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