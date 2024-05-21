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  4. SON DAKİKA | 28 ilde FETÖ operasyonu! Hepsi kamuda çalışıyor... Gözaltılar var

SON DAKİKA | 28 ilde FETÖ operasyonu! Hepsi kamuda çalışıyor... Gözaltılar var

21.05.2024 08:08
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Son dakika haberi: 28 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. Kamu kurumlarında aktif görev yapan 44 kişi, FETÖ yapılanmasında mahrem imam oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

SON DAKİKA | 28 ilde FETÖ operasyonu! Hepsi kamuda çalışıyor... Gözaltılar var

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde kamu kurumlarında aktif görev yapan 44 kişinin FETÖ yapılanmasında ‘mahrem imam sorumlusu’ iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilen, halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalıştıkları anlaşılan (46) ‘Emniyet Mahrem Sorumlusu’ şüphelinin, Ankara merkezli 28 ilde, 21.05.2024 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Halen 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya çok yönlü olarak devam edilmektedir.”

jghkl

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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fetö son dakika
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