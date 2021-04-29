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Son Dakika: 29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29.04.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 339 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 37 bin 674 oldu. İşte 29 Nisan koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 715 oldu.

Son 24 saatte 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 996 bin 712'ye ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700, vefat sayısı 39 bin 737, ağır hasta sayısı 3 bin 581 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

29 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

29 nisan

28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (28 Nisan) koronavirüs nedeniyle 341 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 40 bin 444 olarak açıklanmıştı.

28 nisan

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