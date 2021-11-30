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Son Dakika: 30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

30.11.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 207 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 25 bin 216 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

30 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 24 bin 498 oldu.

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AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,64 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 390 bin 651 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"SEVİYENİN ÇOK ALTINDAYIZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." dedi.

30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (29 Kasım) koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 317 olarak açıklanmıştı.

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