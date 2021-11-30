HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı

30.11.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını açıkladı ve vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili duyurdu.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından vaka haritasını paylaşarak, "13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca ayrıca, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin." paylaşımında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hiç beklemediğimiz bir anda geldi""Hiç beklemediğimiz bir anda geldi"
PARTNER Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı
Polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiPolisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar bu hale getirdi

Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar bu hale getirdi

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

İl il uyarı geldi! Kuvvetli yağış, kar ve lodosa dikkat

İl il uyarı geldi! Kuvvetli yağış, kar ve lodosa dikkat

Duygulandıran paylaşım: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum

Duygulandıran paylaşım: Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Ege'de deprem! İzmir'de de hissedildi

Ege'de deprem! İzmir'de de hissedildi

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.