Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından vaka haritasını paylaşarak, "13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/6hXgH90ndg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca ayrıca, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin." paylaşımında bulundu.

13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin. pic.twitter.com/pqmIshpFjA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021



