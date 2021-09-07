Son Dakika: 7 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

7 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 34 bin 402 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 81,08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 62,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 98 milyon 828 bin 646’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Kırıklareli, Aydın, Yalova ve Balıkesir Antalya takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis takip etti.

"BİZE BAĞLI!"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" ifadelerini kullandı.

Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı! pic.twitter.com/y34ippfRxP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 7, 2021

7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (6 Eylül) koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 20 bin 962 olarak açıklanmıştı.





