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  4. SON DAKİKA | 74 ilde "Mercek-17" operasyonu: 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı

SON DAKİKA | 74 ilde "Mercek-17" operasyonu: 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı

15.04.2024 08:36
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen "Mercek-17" operasyonlarında 707 silahın ele geçirildiğini ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden "Mercek-17" operasyonlarında 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildiğini belirtti.

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869 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Operasyonlarda 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Yerlikaya, operasyonların yapıldığı illerden İstanbul'da 97 tabanca, 4 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 134 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana'da 38 tabanca, 4 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 53 şüphelinin gözaltına alındığını; Gaziantep'te 29 tabanca, 7 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 57 şüphelinin gözaltına alındığını; Ankara'da 29 tabanca, 5 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 37 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir'de 24 tabanca, 9 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 42 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya silah operasyon
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