Son dakika: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.



