HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 18:37 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan 4, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'u pozitifBağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'u pozitif
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'
Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı bölgesi Zeytin Dalı bölgesi PKK

En Çok Okunan Haberler

83 yaşında koronavirüsü yendi ama… Büyük acı ortaya çıktı!

83 yaşında koronavirüsü yendi ama… Büyük acı ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs mektubu

Bakan Albayrak: 70 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüşüyor

Bakan Albayrak: 70 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüşüyor

Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak?

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak?

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Berat kandili orucu için sahur saat kaçta?

Berat kandili orucu için sahur saat kaçta?

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

Diğer Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs açıklaması

Tepki çeken koronavirüs açıklaması: Ya tecrit ederdim ya da öldürürdüm

Türk Kızılay ve TikTok Covid-19’a karşı seferber oldu

Türk Kızılay ve TikTok Covid-19’a karşı seferber oldu

Ramazan’da camiler açık olacak mı? Teravih namazı cemaatsiz nasıl kılınır?

Teravih namazı cemaatsiz nasıl kılınır?

Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'u pozitif

Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'u pozitif

Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza

Markette hapşıran müşteriye para cezası

Taksim'de insan hareketliliği! Güneş yüzünü gösterince...

Taksim'de insan hareketliliği! Güneş yüzünü gösterince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.