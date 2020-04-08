Son dakika: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savuma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "F\u0131rat Kalkan\u0131 b\u00f6lgesine taciz at\u0131\u015f\u0131 yapan 4 PKK\/YPG\u2019li ter\u00f6rist ile Zeytin Dal\u0131 b\u00f6lgesine sald\u0131r\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda olan 4 PKK\/YPG\u2019li ter\u00f6risti etkisiz hale getirdi" denildi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 M\u00fc\u015fterilerden ald\u0131\u011f\u0131 her paraya bu i\u015flemi uyguluyorBa\u011fc\u0131lar'da karantina apartman\u0131nda 16 ki\u015fiden 10'u pozitifNorve\u00e7'ten, d\u00fcnya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sa\u011fl\u0131k sistemi k\u00f6t\u00fc \u00fclkelerde...'