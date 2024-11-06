HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Erdoğan'dan Trump'a tebrik! ABD seçimleri sonrası ilk açıklama: İlişkilerin güçlenmesini temenni ediyorum

Son dakika | Erdoğan'dan Trump'a tebrik! ABD seçimleri sonrası ilk açıklama: İlişkilerin güçlenmesini temenni ediyorum

06.11.2024 11:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD başkanı seçilen Donald Trump'a tebrik mesajı geldi. Erdoğan açıklamasında "Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini temenni ediyorum" dedi.

Son dakika | Erdoğan'dan Trump'a tebrik! ABD seçimleri sonrası ilk açıklama: İlişkilerin güçlenmesini temenni ediyorum

Son dakika haberi: ABD başkanlık seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

"DOSTUM TRUMP'I TEBRİK EDİYORUM"

Sosyal medya paylaşımında Erdoğan şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.

thumbs_b_c_0cf4b97d7b6684d68927dae5349d4834

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.

Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

İlginizi Çekebilir

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

 Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

 Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

 Dolar harekete geçti, altın fiyatları... Piyasalarda Trump etkisi!

Dolar harekete geçti, altın fiyatları... Piyasalarda Trump etkisi!

 Telefon ekranını görenler neye inanacağını şaşırdı

Telefon ekranını görenler neye inanacağını şaşırdı

 Kripto parada Trump etkisi! Bitcoin Türkiye saati ile 06.30'da rekor kırdı

Kripto parada Trump etkisi! Bitcoin Türkiye saati ile 06.30'da rekor kırdı

 ABD seçimlerinde Trump önde, Süleyman Soylu'dan dikkat çeken çıkış: ABD müesses nizamı kaybetti!

ABD seçimlerinde Trump önde, Süleyman Soylu'dan dikkat çeken çıkış: ABD müesses nizamı kaybetti!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
En Çok Okunan Haberler
Ecem Sultan Çamlı hakkında ortaya çıkan detaylar kahretti!

Ecem Sultan Çamlı hakkında ortaya çıkan detaylar kahretti!

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Erdoğan'dan Trump'a tebrik!

Erdoğan'dan Trump'a tebrik!

Ölümünü paylaştı! "Ne yazık ki hayatım bitti"

Ölümünü paylaştı! "Ne yazık ki hayatım bitti"

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.