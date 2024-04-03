Son dakika: AFAD duyurdu: Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.01'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





