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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem

18.12.2023 01:25 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Gümüşhane
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