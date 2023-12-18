Son dakika: AFAD duyurdu: Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.







